Afacere de lux pe banii de șpagă. Cum a încercat să ascundă primarul Mangaliei mita de 645.000 de euro

Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, a fost reținut de procurorii DNA pentru cinci infracțiuni de luare de mită și una de spălare a banilor. El e acuzat că ar fi strâns mită de 645.000 de euro între 2020 și 2025, bani obținuți pentru eliberarea de autorizații, protejarea unor afaceri pe plajă și aranjamente în Portul Turistic. Anchetatorii spun că edilul și-ar fi ascuns o parte din câștiguri prin achiziția unui hotel și chiar prin haine de lux.

Radu Cristian, primarul municipiului Mangalia, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Constanța pentru 24 de ore. Acesta este acuzat de cinci infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată, și de o infracțiune de spălare a banilor.

Mită pentru autorizații și afaceri în Mangalia

Potrivit DNA, în perioada 2020 - 2025, edilul ar fi pretins și primit, direct sau prin intermediari, suma totală de 645.000 de euro. Banii ar fi fost solicitați în legătură cu emiterea unor documente urbanistice, inițierea unor hotărâri de consiliu local și alte demersuri ce țineau de activitatea sa de primar.

„În perioada 2022 – 2024, inculpatul ar fi pretins suma totală de 80.000 de euro din care ar fi primit, printr-un intermediar, suma de 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfășoare activități de comerț pe plajă sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi amendați sau închiși de către Poliția Locală Mangalia. Suma ar fi fost primită sub forma achizițiilor unor obiecte vestimentare de lux”, se arată în comunicatul DNA.

De asemenea, în 2020, primarul ar fi cerut 70.000 de euro și ar fi primit 20.000 de euro pentru emiterea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un bloc P+12 în stațiunea Neptun.

În 2023, Radu Cristian ar fi beneficiat de un folos în echivalentul a 500.000 de euro, constând în reducerea prețului de achiziție a unui activ al unei firme, în schimbul cesionării unor contracte de închiriere a terenurilor din Portul Turistic Mangalia. Tot în același an, ar fi primit 150.000 de lei din cei 50.000 de euro solicitați pentru ca două persoane să nu fie controlate de Primăria Mangalia la construirea unui imobil în Neptun.

În ianuarie-februarie 2025, edilul ar fi primit 50.000 de euro pentru ca o persoană să obțină de la Primăria Constanța un certificat de atestare a edificării unei construcții realizate fără autorizație în stațiunea Saturn.

Hotel achiziționat pentru ascunderea banilor

Procurorii susțin că primarul ar fi încercat să ascundă o parte din banii obținuți ilegal. „Totodată, inculpatul Radu Cristian ar fi disimulat și ascuns mare parte din sumele de bani menționate anterior, prin achiziția în anul 2023 a unui hotel din stațiunea Cap Aurora”, precizează DNA.

Urmează propunerea de arestare

Inculpatului i-au fost aduse la cunoștință acuzațiile și calitatea procesuală, urmând să fie prezentat Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă.

Ancheta se desfășoară cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța și Biroului de Operațiuni Speciale Constanța.

DNA reamintește că „punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.