search
Joi, 21 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Afacere de lux pe banii de șpagă. Cum a încercat să ascundă primarul Mangaliei mita de 645.000 de euro

0
0
Publicat:

Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, a fost reținut de procurorii DNA pentru cinci infracțiuni de luare de mită și una de spălare a banilor. El e acuzat că ar fi strâns mită de 645.000 de euro între 2020 și 2025, bani obținuți pentru eliberarea de autorizații, protejarea unor afaceri pe plajă și aranjamente în Portul Turistic. Anchetatorii spun că edilul și-ar fi ascuns o parte din câștiguri prin achiziția unui hotel și chiar prin haine de lux.

Primarul din Mangalia, reținut de DNA pentru luare de mită și spălare de bani FOTO: Facebook
Primarul din Mangalia, reținut de DNA pentru luare de mită și spălare de bani FOTO: Facebook

Radu Cristian, primarul municipiului Mangalia, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Constanța pentru 24 de ore. Acesta este acuzat de cinci infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată, și de o infracțiune de spălare a banilor. 

Mită pentru autorizații și afaceri în Mangalia

Potrivit DNA, în perioada 2020 - 2025, edilul ar fi pretins și primit, direct sau prin intermediari, suma totală de 645.000 de euro. Banii ar fi fost solicitați în legătură cu emiterea unor documente urbanistice, inițierea unor hotărâri de consiliu local și alte demersuri ce țineau de activitatea sa de primar. 

În perioada 2022 – 2024, inculpatul ar fi pretins suma totală de 80.000 de euro din care ar fi primit, printr-un intermediar, suma de 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfășoare activități de comerț pe plajă sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi amendați sau închiși de către Poliția Locală Mangalia. Suma ar fi fost primită sub forma achizițiilor unor obiecte vestimentare de lux”, se arată în comunicatul DNA.

De asemenea, în 2020, primarul ar fi cerut 70.000 de euro și ar fi primit 20.000 de euro pentru emiterea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un bloc P+12 în stațiunea Neptun.

În 2023, Radu Cristian ar fi beneficiat de un folos în echivalentul a 500.000 de euro, constând în reducerea prețului de achiziție a unui activ al unei firme, în schimbul cesionării unor contracte de închiriere a terenurilor din Portul Turistic Mangalia. Tot în același an, ar fi primit 150.000 de lei din cei 50.000 de euro solicitați pentru ca două persoane să nu fie controlate de Primăria Mangalia la construirea unui imobil în Neptun.

În ianuarie-februarie 2025, edilul ar fi primit 50.000 de euro pentru ca o persoană să obțină de la Primăria Constanța un certificat de atestare a edificării unei construcții realizate fără autorizație în stațiunea Saturn.

Hotel achiziționat pentru ascunderea banilor

Procurorii susțin că primarul ar fi încercat să ascundă o parte din banii obținuți ilegal. „Totodată, inculpatul Radu Cristian ar fi disimulat și ascuns mare parte din sumele de bani menționate anterior, prin achiziția în anul 2023 a unui hotel din stațiunea Cap Aurora”, precizează DNA.

Urmează propunerea de arestare

Inculpatului i-au fost aduse la cunoștință acuzațiile și calitatea procesuală, urmând să fie prezentat Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă.

Ancheta se desfășoară cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța și Biroului de Operațiuni Speciale Constanța.

DNA reamintește că „punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.

Constanţa

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
digi24.ro
image
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, tot în concediu prin țară. Președintele a primit un cadou neașteptat. Ce semnificație are
gandul.ro
image
Ultima oră! Schimbările făcute de Guvern la plata pensiilor private
mediafax.ro
image
Horoscop zilnic pentru vineri, 22 august. Leii află un adevăr dureros
fanatik.ro
image
„Imperiul a înnebunit”. Maduro a mobilizat 4,5 milioane de milițieni după ce SUA a trimis trei distrugătoare în apele Venezuelei
libertatea.ro
image
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul”
digi24.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent de pază
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Un ciclon mediteranean lovește Europa, cu furtuni și vijelii: Sunt alerte cod roșu în mai multe țări. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Tatăl Robertei, una dintre victimele lui Pascu: "Pedeapsa este prea mică, în cinci ani e liber"
observatornews.ro
image
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
cancan.ro
image
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
prosport.ro
image
Asociația de proprietari 2025 – s-a schimbat legea pentru românii care stau la bloc. Cine poate deveni cenzor, care sunt atribuțiile
playtech.ro
image
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A spus totul! Emma Răducanu a văzut ce a postat Alcaraz și i-a dat o replică de trei cuvinte, în limba spaniolă
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
ANAF pune tunurile pe nunți, botezuri și alte evenimente. Ce trebuie să facă românii
kanald.ro
image
Un influencer a murit în direct, după ce a stat online timp de 12 zile neîntrerupt, umilint și...
playtech.ro
image
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
wowbiz.ro
image
Schimbări la plata facturilor la energie. Românii au început să primească noile facturi majorate
romaniatv.net
image
Schimbări la retragerea banilor de pensii și pentru Pilonul 3 și Pilonul 4: Se vor aplica aceleași reguli
mediaflux.ro
image
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Medicii avertizează: lipsa acestui aliment din dietă crește riscul cardiac. Superalimentul care îți poate salva inima
actualitate.net
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”
click.ro
image
Zodia care astăzi, 21 august, o să aibă cea mai bună zi din acest an. Se pare că toate îi vor merge așa cum a visat
click.ro
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlene de Monaco vorbește pentru prima dată despre durerea cumplită pe care a trăit-o: „A fost devastator”
okmagazine.ro
Patrick Duffy foto Profimedia jpg
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite
clickpentrufemei.ro
mato violador 4jpg webp
Marianne Bachmeier: femeia care l-a ucis pe criminalul fiicei sale în timpul procesului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”

OK! Magazine

image
Prințul William, atacat de jurnaliștii de casă: "Ți-am fost mereu aproape, dar acum ne-ai dezamăgit!" Ce i se reproșează

Click! Pentru femei

image
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite

Click! Sănătate

image
15 fraze care îi fac pe oameni să te respecte