DNA percheziționează casa și biroul primarului liberal al Mangaliei. Edilul ar fi luat șpagă

Procurorii anticorupție au descins miercuri dimineață în locuința primarului orașului Mangalia, dar și în biroul său. Edilul este vizat de suspiciuni grave de corupție.

Percheziții ale procurorilor DNA au loc miercuri dimineață la primarul Mangaliei: Cristian Radu e anchetat pentru că ar fi luat șpagă, conform surselor Info Sud-Est.

Percheziții au loc atât acasă la edil, cât și la Primăria Mangalia, conform surselor citate.

Radu Cristian a fost reales primar al Mangaliei la alegerile locale din 2024, obținând un nou mandat de patru ani.

Radu Cristian este trimis încă din 2023 în judecată tot de DNA, într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu.

Știre în curs de actualizare.