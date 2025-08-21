Video Cum îi certa primarul reținut pentru șpagă pe românii care nu vin pe litoral: „Luați salariul. Primul lucru, ce faceți? Vă duceți la supermarket”

Primarul municipiului Mangalia, Radu Cristian, reținut pentru mită, s-a remarcat în spațiul public după ce, luna trecută, a publicat un videoclip pe TikTok în care îi critica pe românii care aleg să își petreacă vacanțele în afara țării. „Nu mai avem bani să refacem infrastructura, să ne gospodărim cum trebuie”, a spus acesta.

„Luați salariul. Primul lucru, ce faceți? Vă duceți la supermarket. Companiile acestea, hipermarketurile, sunt companii din afara țării, deci trimiteți banii afară. După aceea mergeți la mall să vă îmbrăcați. 80-90% din magazinele care sunt în mall sunt din afara țării, da? Și, o dată pe an, vreți să mergeți în concediu. Unde mergeți? Tot în afara țării. Deci, dacă toți banii îi ducem în afara țării, îi scoatem din țară, nu mai avem bani să refacem infrastructura, să ne gospodărim cum trebuie – nu numai în orașul sau municipiul Mangalia. Vorbim de toate localitățile din România”, a transmis primarul Cristian Radu, luna trecută, pe TikTok





Mai mult, el a susținut că mass-media contribuie la percepția negativă asupra litoralului, promovând doar aspectele nefavorabile: „Nu avem presă care să arate partea frumoasă a litoralului românesc sau tot ce are turismul în România frumos.”

Primarul Mangaliei, reținut 24 de ore. Este acuzat că ar fi luat mită de mai multe ori

Cristian Radu a fost reținut 24 de ore, miercuri seară, după 10 ore de percheziții acasă și la primărie și mai multe ore de audieri. Edilul Mangaliei este acuzat de procurorii DNA că ar fi luat mită de mai multe ori pentru a elibera documente administrative, cum ar fi certificate de urbanism sau autorizații de construcție.

Potrivit Info Sud-Est, Cristian Radu este unul dintre cei mai influenți politicieni din PNL Constanța și unul dintre cei mai vechi primari din județ aflați încă în funcție. Este personaj local controversat, a condus ANAF și este criticat de opoziția din Mangalia, fiind acuzat deseori de lipsă de transparență, mai ales în privința averii acumulate pe numele rudelor/

Potrivit unor surse judiciare, în acest caz ar fi vorba de un autodenunț al unui om de afaceri. Respectivul om de afaceri este proprietarul unui hotel și i-ar fi dat jumătate din afacere primarului pentru a obține autorizație.

Anchetatorii au sigilat biroul primarul Cristian Radu, dar şi pe cel al administratorului public George Didi Călin. De asemenea, procurorii DNA au solicitat reprezentanţilor Primăriei să le pună la dispoziţie ma multe documente.

Cristian Radu a fost reales primar al Mangaliei la alegerile locale din 2024, obținând un nou mandat de patru ani.