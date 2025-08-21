search
Joi, 21 August 2025
Video Primarul Mangaliei, reținut 24 de ore. Este acuzat că ar fi luat mită de mai multe ori pentru a elibera autorizații de construire

Primarul Mangaliei, Cristian Radu, a fost reținut 24 de ore, miercuri seară, după 10 ore de percheziții acasă și la primărie și mai multe ore de audieri. Edilul este acuzat de procurorii DNA că ar fi luat mită de mai multe ori pentru a elibera documente administrative, cum ar fi certificate de urbanism sau autorizații de construcție.

Primarul Cristian Radu FOTO: captura video
Primarul Cristian Radu FOTO: captura video

Potrivit Info Sud-Est, Cristian Radu este unul dintre cei mai influenți politicieni din PNL Constanța și unul dintre cei mai vechi primari din județ aflați încă în funcție. Este personaj local controversat, a condus ANAF și este criticat de opoziția din Mangalia, fiind acuzat deseori de lipsă de transparență, mai ales în privința averii acumulate pe numele rudelor.

Procurorii anticorupție au descins miercuri dimineață în locuința primarului orașului Mangalia, dar și în biroul său. Edilul este vizat de suspiciuni grave de corupție.

Potrivit unor surse judiciare, în acest caz ar fi vorba de un autodenunț al unui om de afaceri. Respectivul om de afaceri este proprietarul unui hotel și i-ar fi dat jumătate din afacere primarului pentru a obține autorizație.

Percheziții ale procurorilor DNA au loc miercuri dimineață la primarul Mangaliei: Cristian Radu e anchetat pentru că ar fi luat șpagă. 

Percheziții au loc atât acasă la edil, cât și la Primăria Mangalia, conform surselor citate. 

Anchetatorii au sigilat biroul primarul Cristian Radu, dar şi pe cel al administratorului public George Didi Călin. De asemenea, procurorii DNA au solicitat reprezentanţilor Primăriei să le pună la dispoziţie ma multe documente.

Totodată, Cristian Radu şi George Didi Călin ar urma să fie aduşi la sediul Primăriei Mangalia.

DNA a transmis că procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie de către funcţionari publici din administraţia locală.

„În cursul zilei de 20 august 2025, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 5 locaţii situate pe raza judeţului Constanţa, dintre care una este sediul unei instituţii publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice”, a precizat DNA.

Potrivit unor surse apropiate de anchetă, primarul Mangaliei este bănuit că, de-o bună bucată de vreme, ar fi primit șpăgi de peste o jumătate de milion de euro, potrivit Știrile ProTv.

În schimbul banilor, ar fi eliberat diferite documentații necesare pentru a intra în legalitate diferite construcții edificate deja, iar sumele de bani primite cu titlu de șpagă, spun anchetatorii, ar fi fost transferate în asemenea mod încât să nu fie detectată sursa lor nelegală.

Radu Cristian a fost reales primar al Mangaliei la alegerile locale din 2024, obținând un nou mandat de patru ani.

