search
Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

CT Bus face apel către șoferii greviști să se întoarcă la muncă: „Constănțenii au cheltuit în trei zile valoarea a două luni de abonament”

0
0
Publicat:

Este a treia zi în care angajaţii CT Bus protestează, paralizând transportul public din Constanţa. Conducerea companiei care operează rețeaua de autobuze urbane în municipiu le cere salariaţilor să revină la muncă.

Autobuzele transportatorului CT Bus. FOTO CT BUS
Autobuzele transportatorului CT Bus. FOTO CT BUS

Oficialii CT BUS S.A. fac un apel „la normalitate” și le transmite angajaților „să reia activitatea, pentru a le asigura constănțenilor un serviciu public esențial”.

„În același timp lasă calea deschisă discuțiilor și negocierilor, însă acest lucru trebuie să se întâmple într-un cadru detensionat, pentru că deciziile importante se iau cu calm și înțelepciune”, se arată într-un mesaj postat pe Facebook de companie.

„Constănțenii au suferit în aceste zile”

Conducerea operatorului principal de transport public din Constanța îi cheamă pe protestatari înapoi la muncă.

„Constănțenii au suferit în aceste zile, călători fideli, plătitori de titluri de călătorie și abonamente, au fost obligați să folosească mijloace alternative de transport, pentru care au cheltuit în trei zile valoarea a două luni de abonament CT BUS pe toate liniile. Transportul public este necesar pentru tot orașul, este un serviciu esențial pentru semenii noștri”, se mai arată în mesajul CT Bus.

Nemulțumirile șoferilor CT Bus

Amintim că șoferii CT Bus protestează din cauza condițiilor de muncă și a neacordării primei de Crăciun. 

Aproximativ 700 de angajați ai companiei de transport public au avertizat că niciun șofer nu va ieși pe traseu până când conducerea nu va face un pas înapoi. Protestatarii cer demisia directorului companiei.

Principalele nemulțumiri vizează condițiile de muncă și neacordarea primei de Crăciun, în valoare de 600 de lei, prevăzută în contractul colectiv de muncă.

În timp ce angajații protestează, tot mai mulți constănțeni reclamă faptul că nu pot ajunge la timp la serviciu sau la școală din cauza suspendării transportului public.

Reacția Primăriei Constanța: protest „ilegal” și problemă de management

Marți, 16 decembrie, reprezentanții Primăriei Constanța au reacționat, catalogând protestul drept unul ilegal. Potrivit acestora, acțiunea nu respectă cadrul legal privind organizarea conflictelor de muncă.

Citește și: Autobuze electrice pe străzile municipiului Constanța. Pe ce trasee vor transporta călători

„Protestul spontan declanşat astăzi la CT BUS S.A. nu respectă cadrul legal în vigoare privind organizarea conflictelor de muncă şi nu a fost notificat conform prevederilor legale, motiv pentru care acesta poate fi calificat drept un protest ilegal. Situaţia semnalată reprezintă o problemă de management la nivelul operatorului de transport public, iar responsabilitatea gestionării relaţiilor de muncă, a politicilor salariale şi a dialogului social revine conducerii CT BUS S.A., în conformitate cu atribuţiile stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului”, au transmis reprezentanții Primăriei Constanța, potrivit News.ro.

Primăria mai susține că și-a îndeplinit integral obligațiile financiare față de operatorul de transport public pentru anul 2025 și că a formulat recomandări clare în urma unui audit extern independent.

Audit: cheltuieli salariale prea mari și organigramă dezechilibrată

Conform concluziilor auditului, cheltuielile cu salariile ar trebui să reprezinte cel mult 50% din totalul cheltuielilor, însă la CT Bus acestea ajung la aproximativ 70%. De asemenea, auditul recomandă eficientizarea activității și revizuirea structurii de personal.

Printre măsurile recomandate se numără regândirea statului de funcţii, având în vedere faptul că o parte dintre posturi se suprapun sau presupun activităţi şi responsabilităţi similare. Totodată, este necesară echilibrarea structurii de personal pe categorii. Exemplele de bună practică arată că un operator bine administrat are o pondere a personalului TESA de aproximativ 5% din totalul numărului de angajaţi, în timp ce, în cazul CT BUS S.A., personalul TESA reprezintă aproximativ 11%, peste valorile recomandate. Prin urmare, o ajustare a organigramei este imperios necesară”, se mai arată în comunicatul citat.

Reprezentanții Primăriei subliniază că, la nivel național și european, în condițiile unei administrări eficiente, cheltuielile cu personalul se situează între 30% și 50% din total.

Din perspectiva unui operator eficient, acest procent este considerat foarte ridicat şi neobişnuit de mare. În mod uzual, la nivel european şi naţional, în condiţiile unei bune administrări, cheltuielile cu personalul se situează între 30% şi 50% din total. Primăria Municipiului Constanţa consideră inacceptabilă deturnarea nemulţumirilor interne către un scop politic, cu afectarea directă a cetăţenilor municipiului, care depind zilnic de serviciul public de transport. Blocarea activităţii CT BUS S.A. nu reprezintă o soluţie şi nu poate fi justificată în condiţiile în care finanţarea a fost asigurată, iar cadrul de dialog instituţional există”, au mai precizat oficialii Primăriei Constanța.

Constanţa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
digi24.ro
image
Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026
stirileprotv.ro
image
Pericolul ascuns din ciocolata caldă și vinul fiert. De ce este bine să eviți să le consumi uneori
gandul.ro
image
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
mediafax.ro
image
PSD și PNL, ținuți în șah de USR pe moțiunile AUR. Acuzații grave la adresa lui Cătălin Predoiu: „Este deturnare de fonduri”
fanatik.ro
image
Cât câștigă un deținut pentru o oră de muncă în închisoare, în România
libertatea.ro
image
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
digi24.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
Un fotbalist de la Barcelona SC a fost împușcat mortal în plină stradă. Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
Într-un interviu bizar, Bianca Censori, soția lui Kanye West, explică de ce iese în public aproape dezbrăcată
antena3.ro
image
Femeia prinsă în braţele şefului la concertul Coldplay rupe tăcerea: "A fost primul şi singurul sărut"
observatornews.ro
image
BREAKING | Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!
cancan.ro
image
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
prosport.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul Rodicăi Stănoiu! Iubitul nu este iubit, ce scrie în testament schimbă tot: 'Cei implicaţi ştiu ce...
playtech.ro
image
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Mirel Rădoi, prima decizie majoră după plecarea de la Craiova: și-a scos ”bijuteria” la vânzare cu 732.000 de euro
digisport.ro
image
Documentarul Recorder riscă să reînvie un model periculos pentru justiție: Republica Procurorilor - interviu cu George Bodan Ilea, avocat
stiripesurse.ro
image
Gestul impresionant pe care l-au făcut oamenii din Oradea, înainte ca medicul Sharma să își piardă viața. Sute de persoane s-au mobilizat pentru a-l ajuta
kanald.ro
image
Noua lege a impozitelor locale din 2026 stoarce bani de la proprietarii români, cu creșteri și de 3 ori. Cum se recalculează taxele pe mașini, locuințe și terenuri
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Tragedie cumplită înainte de Crăciun! Un militar de 39 de ani din Buzău a murit într-un accident îngrozitor. Leontin avea un băiețel superb și o soție minunată!
romaniatv.net
image
Lovitură pentru români! Facturile explodează la 1 ianuarie
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
click.ro
image
Trucul bunicilor pentru toba de casă perfectă. Fără miros, fără greșeli
click.ro
image
Astrele s-au decis: Trei zodii au tras lozul câştigător al destinului. În următoarele cinci săptămâni le așteaptă noroc, bani și împlinire
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși

OK! Magazine

image
Brunet, înalt și extrem de fit. Așa putea să arate soțul lui Meghan! Harry știe oare de „persoana specială” din viața ei?

Click! Pentru femei

image
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood

Click! Sănătate

image
Cât de sănătoşi sunt creveţii?