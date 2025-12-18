CT Bus face apel către șoferii greviști să se întoarcă la muncă: „Constănțenii au cheltuit în trei zile valoarea a două luni de abonament”

Este a treia zi în care angajaţii CT Bus protestează, paralizând transportul public din Constanţa. Conducerea companiei care operează rețeaua de autobuze urbane în municipiu le cere salariaţilor să revină la muncă.

Oficialii CT BUS S.A. fac un apel „la normalitate” și le transmite angajaților „să reia activitatea, pentru a le asigura constănțenilor un serviciu public esențial”.

„În același timp lasă calea deschisă discuțiilor și negocierilor, însă acest lucru trebuie să se întâmple într-un cadru detensionat, pentru că deciziile importante se iau cu calm și înțelepciune”, se arată într-un mesaj postat pe Facebook de companie.

„Constănțenii au suferit în aceste zile”

Conducerea operatorului principal de transport public din Constanța îi cheamă pe protestatari înapoi la muncă.

„Constănțenii au suferit în aceste zile, călători fideli, plătitori de titluri de călătorie și abonamente, au fost obligați să folosească mijloace alternative de transport, pentru care au cheltuit în trei zile valoarea a două luni de abonament CT BUS pe toate liniile. Transportul public este necesar pentru tot orașul, este un serviciu esențial pentru semenii noștri”, se mai arată în mesajul CT Bus.

Nemulțumirile șoferilor CT Bus

Amintim că șoferii CT Bus protestează din cauza condițiilor de muncă și a neacordării primei de Crăciun.

Aproximativ 700 de angajați ai companiei de transport public au avertizat că niciun șofer nu va ieși pe traseu până când conducerea nu va face un pas înapoi. Protestatarii cer demisia directorului companiei.

Principalele nemulțumiri vizează condițiile de muncă și neacordarea primei de Crăciun, în valoare de 600 de lei, prevăzută în contractul colectiv de muncă.

În timp ce angajații protestează, tot mai mulți constănțeni reclamă faptul că nu pot ajunge la timp la serviciu sau la școală din cauza suspendării transportului public.

Reacția Primăriei Constanța: protest „ilegal” și problemă de management

Marți, 16 decembrie, reprezentanții Primăriei Constanța au reacționat, catalogând protestul drept unul ilegal. Potrivit acestora, acțiunea nu respectă cadrul legal privind organizarea conflictelor de muncă.

„Protestul spontan declanşat astăzi la CT BUS S.A. nu respectă cadrul legal în vigoare privind organizarea conflictelor de muncă şi nu a fost notificat conform prevederilor legale, motiv pentru care acesta poate fi calificat drept un protest ilegal. Situaţia semnalată reprezintă o problemă de management la nivelul operatorului de transport public, iar responsabilitatea gestionării relaţiilor de muncă, a politicilor salariale şi a dialogului social revine conducerii CT BUS S.A., în conformitate cu atribuţiile stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului”, au transmis reprezentanții Primăriei Constanța, potrivit News.ro.

Primăria mai susține că și-a îndeplinit integral obligațiile financiare față de operatorul de transport public pentru anul 2025 și că a formulat recomandări clare în urma unui audit extern independent.

Audit: cheltuieli salariale prea mari și organigramă dezechilibrată

Conform concluziilor auditului, cheltuielile cu salariile ar trebui să reprezinte cel mult 50% din totalul cheltuielilor, însă la CT Bus acestea ajung la aproximativ 70%. De asemenea, auditul recomandă eficientizarea activității și revizuirea structurii de personal.

„Printre măsurile recomandate se numără regândirea statului de funcţii, având în vedere faptul că o parte dintre posturi se suprapun sau presupun activităţi şi responsabilităţi similare. Totodată, este necesară echilibrarea structurii de personal pe categorii. Exemplele de bună practică arată că un operator bine administrat are o pondere a personalului TESA de aproximativ 5% din totalul numărului de angajaţi, în timp ce, în cazul CT BUS S.A., personalul TESA reprezintă aproximativ 11%, peste valorile recomandate. Prin urmare, o ajustare a organigramei este imperios necesară”, se mai arată în comunicatul citat.

Reprezentanții Primăriei subliniază că, la nivel național și european, în condițiile unei administrări eficiente, cheltuielile cu personalul se situează între 30% și 50% din total.

„Din perspectiva unui operator eficient, acest procent este considerat foarte ridicat şi neobişnuit de mare. În mod uzual, la nivel european şi naţional, în condiţiile unei bune administrări, cheltuielile cu personalul se situează între 30% şi 50% din total. Primăria Municipiului Constanţa consideră inacceptabilă deturnarea nemulţumirilor interne către un scop politic, cu afectarea directă a cetăţenilor municipiului, care depind zilnic de serviciul public de transport. Blocarea activităţii CT BUS S.A. nu reprezintă o soluţie şi nu poate fi justificată în condiţiile în care finanţarea a fost asigurată, iar cadrul de dialog instituţional există”, au mai precizat oficialii Primăriei Constanța.