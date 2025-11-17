O femeie de 48 de ani a fost găsită moartă, cu semne de violență, într-o zonă publică din Năvodari. Polițiștii au reținut un tânăr de 18 ani suspectat că ar fi întreținut relații sexuale cu victima împotriva voinței acesteia și apoi i-ar fi suprimat viața.

Polițiștii Serviciului Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au documentat o situație complexă care a dus la reținerea unui tânăr, de 18 ani.

Nenorocirea a fost sesizată la data de 15 noiembrie, în jurul orei 7:40, când polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, prin apel unic de urgență 112, cu privire la descoperirea cadavrului unei persoane de sex feminin, într-o zonă publică din orașul Năvodari, fără a exista suspiciuni.

„În urma efectuării autopsiei s-a stabilit că moartea a fost violentă, pe corpul victimei fiind semne ale unui raport sexual întreținut recent. Într-un timp foarte scurt polisiștii, sub coordonarea procurorului de caz, au reușit reținerea unei persoane cercetate comiterea faptelor, pentru 24 de ore, din anchetă rezultând faptul că, în noaptea de 14 spre 15 noiembrie, tânărul ar fi întreținut relații sexuale cu femeia, de 48 de ani, împotriva voinței sale, iar ulterior i-ar fi suprimat viața”, a informat IPJ Constanța.

În baza probatoriului administrat, persoana a fost reținută și introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.