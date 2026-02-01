Un băiat de 14 ani a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile după ce a bătut un adolescent într-un mall din Cluj

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a solicitat duminică, 1 februarie, arestarea preventivă a unui băiat de 14 ani cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce a bătut un adolescent la Iulius Mall. Agresorul a fost însă plasat în arest la domiciliu.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 31 ianuarie, relatează Ştiri de Cluj.

Imaginile cu incidentul au a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale.

Potrivit martorilor, agresorul ar fi fugit imediat după atac, în timp ce victima a avut nevoie de intervenția de urgență a echipajelor medicale.

Polițiștii au identificat rapid principalul suspect: un minor de 14 ani din comuna Florești.

Agresorul a fost reținut sâmbătă, pentru 24 de ore.

Duminică, instanța a respins cererea de arestare preventivă solicitată de procurori și a dispus, în schimb, măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

„Astăzi, 1 februarie a.c., Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a solicitat dispunerea măsurii arestării preventive faţă de minorul de 14 ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În urma acesteia, instanţa a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile”, a transmis, duminică seară, IPJ Cluj.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs agresiunea.

Amintim că, în ianuarie, un adolescent în vârstă de 17 ani a fost reţinut de poliţiştii din Constanţa, după ce a înjunghiat un bărbat de 35 de ani, iar victima a ajuns la spital. Alte trei persoane, care au fost prezente la comiterea faptei şi care ar fi tulburat liniştea publică, au fost, de asemenea, reţinute pentru 24 de ore.

Reamintim că teribila crimă de la Cenei, care a îngrozit România, comisă de minori (doi dintre ei, arestați preventiv) a generat un val de solicitări de reducere până la 10 ani a vârstei de la care o persoană poate răspunde penal pentru fapte de gravitate extremă.