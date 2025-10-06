Un adolescent de 17 ani a fost arestat după ce a lovit un polițist în cap cu o sticlă. Prietena sa a spart luneta unei autospeciale

Un adolescent de 17 ani din Bocșa a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de ultraj, după ce a lovit un polițist în cap cu o sticlă aruncată de la etajul al doilea al unui imobil. În același dosar, o tânără de 21 de ani este cercetată sub control judiciar, după ce a spart luneta unei autospeciale de poliție.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița, incidentul a avut loc în noaptea de 3 octombrie, în timpul unei petreceri zgomotoase la care au fost chemați polițiștii pentru a restabili ordinea.

„Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat în vârstă de 17 ani pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj (...) și față de o inculpată, în vârstă de 21 de ani, pentru aceeași infracțiune”, se arată în comunicatul Parchetului.

Anchetatorii au stabilit că adolescentul a agresat fizic un agent aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, lovindu-l cu o sticlă în zona capului. Victima a suferit răni care necesită între 9 și 10 zile de îngrijiri medicale.

„La data de 3 octombrie, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița a formulat propunere de arestare preventivă a inculpatului (...), propunere care a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți”, au transmis procurorii.

În același timp, tânăra de 21 de ani a aruncat un obiect contondent spre autospeciala poliției, „bunul unui funcționar public, în scop de intimidare sau de răzbunare (...), spărgând luneta autospecialei”. Aceasta a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.

Reprezentanții IPJ Caraș-Severin au confirmat că intervenția polițiștilor a avut loc după ce locatarii au reclamat gălăgie la o petrecere dintr-un apartament din Bocșa.

„În timpul intervenției pentru restabilirea ordinii și liniștii publice, unul dintre polițiști a fost lovit în cap cu o sticlă aruncată de la etajul al doilea (...). De asemenea, în timpul intervenției a fost avariată luneta unei autospeciale de poliție, staționată lângă imobil”, a transmis instituția.