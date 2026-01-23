Crima din Cenei: ce arată raportul medico-legal despre cauza morții. Mama unuia dintre complici spune că fiul ei a fost „influențat”

Noi detalii au fost dezvăluite în ancheta crimei înfiorătoare din Cenei, în care Mario, un adolescent de 15 ani, a fost ucis și îngropat într-o curte de alți trei minori.

Moartea elevului de 15 ani a fost provocată de mai multe lovituri de toporișcă în zona capului, dar rănile provocate de cuțit au fost superficiale, au dezvăluit surse din anchetă, potrivit Știrile ProTV.

Cel de-al treilea suspect, în vârstă de 13 ani, a fost dus după audieri la clinica de neuropsihiatrie infantilă pentru că prezenta o stare de agitație. Deși medicii au decis internarea lui, mama adolescentului a decis să fie externat pe baza semnăturii ei.

Minorul este liber pentru că legea îi scapă de răspunderea penală pe cei care au sub 14 ani.

Mama adolescentului complice, chemat să ajute la ascunderea cadavrului, a declarat că băiatul său și victima erau prieteni și că fiul ei a ajuns, fără voia lui, să fie influențat de cei doi presupuși criminali.

„Când a ajuns acolo, băiatul era deja mort. A fost sunat de către prietenii lui și deja era mort. S-a panicat, nu a mai știut ce să facă, i-a fost frică să spună. Regretă foarte mult, au fost prieteni. A intrat într-o cauză în care nu trebuia să intre, a fost influențat. Au fost cei mai buni prieteni, de nedespărțit”, a declarat mama complicelui, la Tele Nova Europa.

Femeia și-a exprimat regretul față de familia victimei: „Înțeleg și durerea părinților și le transmit condoleanțe, îmi pare foarte rău, regret foarte mult. L-am văzut puțin mai agitat, dar acesta era felul lui.”

Între timp, a apărut o petiție online de schimbare a codului penal în cazul săvârșirii infracțiunii de omor comis cu discernământ de către un minor. Astfel încât să fie pedepsiți și cei sub 14 ani care comit o crimă și sunt conștienți de ceea ce fac.

Amintim că ancheta arată că uciderea nu a fost un act spontan, ci rezultatul unui plan pus la punct cu aproximativ o lună înainte. Cei doi adolescenți au urmărit atent momentul în care să acționeze și au așteptat ca tatăl băiatului de 13 ani, în casa unde urma să fie comisă crima, să plece la muncă în străinătate, rămânând astfel fără supraveghere.

Atunci l-a chemat pe adolescentul de 15 ani, sub pretextul că vrea să îi arate un ATV primit cadou. Atunci l-a lovit cu un topor. Băiatul a încercat să fugă, dar a fost prins de colegul său de 15 ani.

După ucidere, autorii crimei au încercat să-și șteargă urmele: au încercat să-i dea foc și apoi l-au îngropat în curte, după care au tăiat o găină pentru a justifica urmele de sânge. Trotineta victimei a fost ascunsă în locuința unuia dintre ei, iar telefonul, borseta și cheile au fost aruncate în mai multe zone din sat, cu scopul de a deruta ancheta.

Motivul crimei, invidia

La audieri, tinerii reținuți ar fi aratat că motivul crimei ar fi fost invidia. Erau deranjați de faptul că Mario provenea dintr-o familie mai înstărită și că deținea bunuri precum trotinetă electrică și ATV. În plus, tânărul era un elev apreciat și respectat, implicat chiar în ajutorarea colegilor mai puțin norocoși. În schimb, cei doi agresori aveau probleme de comportament și performanțe școlare slabe.