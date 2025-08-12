Video Trei hoți străini, prinși pe aeroport după ce ar fi furat bijuterii la Untold. Lănțișoare, parfumuri și țigări, găsite în bagaje

Trei cetățeni străini, suspectați că au furat bijuterii și alte bunuri în timpul festivalului Untold de la Cluj-Napoca, au fost prinși pe aeroport înainte de a pleca spre Barcelona.

Trei cetățeni străini, bănuiți că au furat bijuterii și alte bunuri în timpul festivalului Untold de la Cluj-Napoca, au fost opriți pe aeroport chiar înainte de a se îmbarca spre Barcelona. Polițiștii le-au găsit în bagaje 18 lănțișoare din metale prețioase, parfumuri, cartușe de țigări, pachete de cafea și alte bunuri, multe dintre bijuterii prezentând urme de rupere. Cei trei, o femeie și doi bărbați, au fost reținuți pentru 24 de ore.

„În perioada 7–10 august a.c., în urma unui festival de muzică, desfășurat în Cluj-Napoca, au fost înregistrate 16 sesizări privind furtul unor bijuterii. În acest context, polițiștii care acționau în zona festivalului au desfășurat activități informativ-operative pentru identificarea rapidă a persoanelor implicate”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Pe 10 august, un bărbat de 44 de ani, cetățean străin, a fost depistat și reținut, fiind suspectat că ar fi comis mai multe dintre furturi. În urma cercetărilor, s-a stabilit că acesta nu acționase singur, ci împreună cu alte trei persoane cu care venise în România.

Arestați chiar înainte de decolare

Cu sprijinul polițiștilor de frontieră, anchetatorii au aflat detalii despre deplasările cu avionul ale suspectului și au confirmat că acesta călătorise împreună cu complicii săi.

Pe 11 august, „trei persoane, o femeie, de 30 de ani și doi bărbați, de 46, respectiv 37 de ani, au fost depistate în terminalul aeroportului, în timp ce se pregăteau să efectueze controlul de securitate pentru îmbarcarea spre Barcelona”, se mai arată în comunicat.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca, cu sprijinul Poliției Municipiului Cluj-Napoca - Secția 7 și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Pradă consistentă

La percheziția corporală și la verificarea bagajelor, polițiștii au descoperit „18 lănțișoare din metale prețioase ce prezentau urme de rupere, parfumuri, cartușe de țigarete, pachete de cafea, precum și alte bunuri”, precizează autoritățile.

În urma probelor adunate, și cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore. Anterior, fusese reținut și al patrulea membru al grupului.