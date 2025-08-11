Femeie de afaceri din Chișinău, ucisă cu toporul de un angajat pe care-l suspecta de furt. Unde a fost găsit cadavrul

O femeie de afaceri din Chișinău a fost ucisă cu bestialitate, într-o localitate din Telenești. Un anagajat a lovit-o toporul în zona capului, apoi i-a aruncat corpul neînsuflețit într-o fântână.

Potrivit Poliției, femeia s-a deplasat la sediul unei întreprinderi agricole din raionul Telenești, unde activa. Ea îl suspecta pe un angajat al întreprinderii, bărbat de 46 de ani, de anumite sustrageri de pe teritoriul întreprinderii.

Între cei doi s-a iscat un conflict, care a degenerat într-o altercație, suspectul, în vârstă de 46 de ani, aplicându-i victimei multiple lovituri cu un topor, potrivit știrimd.

Familia femeii a anunțat dispariția ei la Poliție, după ce aceasta nu a mai răspuns la apeluri.

După ce a comis oribila faptă, atacatorul a încărcat trupul victimei într-o căruță și l-a transportat la câțiva kilometri de locul crimei, unde l-a aruncat într-o fântână abandonată.

Potrivit sursei citate, pentru a mușamaliza crima, s-a urcat la volanul Nissanului Qashqai al femeii și l-a condus până la o zonă împădurită din aceeași zonă unde l-a lăsat.

În scurt timp, suspectul a fost localizat și reținut pentru 72 de ore, fiind întocmit un dosar penal pe fapta de omor cu premeditare.