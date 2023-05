Reclamația primită de o locatară pentru că face duș la anumite ore. „Nu trebuie să ne pierdem demnitatea”

O femeie din comuna Florești din județul Cluj spune că i s-a cerut să nu mai facă duș la anumite ore, pentru că face prea multă gălăgie.

„Dragi vecini şi consăteni! Ieri am fost rugată insistent de o vecină să nu mă spăl în timpul orelor de linişte, că ea trebuie să doarmă până la ora opt. Azi dimineața mi-am dat seama cine se spală în zori: cineva care are serviciu, şi se respectă spălându-se! Cineva care a transpirat noaptea şi vrea să se igienizeze! Noaptea se spală cel care vine târziu de la lucru.(bine face!)”, a scris femeia, miercuri, pe Facebook.

Katalin Nagy i-a dat replica vecinei deranjate de zgomotul apei tot pe rețeaua socială, unde le-a transmis celorlalți locatari un mesaj în care îi îndeamnă să ignore astfel de pretenții.

„Eu mă spăl în casa mea când am nevoie! (nu doar când mă duc la medic!) Vă îndemn stimați vecini: SPĂLAȚI-VĂ! Spălați-vă când simțiți nevoia, spălați-vă când aveți apă, spălați-vă pentru voi, nu vă abțineți pentru alții! Doar spălați-vă! Cine nu are de lucru, uşor se vaită că nu poate dormi noaptea! Nu trebuie să ne pierdem demnitatea umană pentru o vecină care nu are somn!”, a mai scris Katalin Nagy pe Facebook.

Postarea femeii a adunat zeci de aprecieri și comentarii.