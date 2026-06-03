Ministrul Agriculturii cere prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la finalul anului

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, anunță, miercuri, că, la propunerea UDMR, Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului.

”Am cerut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului. UDMR a susținut constant în ultimii ani că, atât timp cât inflația ridicată continuă să pună presiune asupra bugetelor familiilor, plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază trebuie menținută”, a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.

Acesta precizează că, la propunerea UDMR, Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților a votat prelungirea măsurii până la sfârşitul anului, în loc de expirarea acesteia la finalul lunii iunie.

„Astfel, plafonarea adaosului comercial va continua să contribuie la limitarea creşterii preţurilor la alimentele de bază. Le mulţumesc colegilor deputaţi UDMR şi membrilor comisiei pentru sprijinul acordat! Sper ca şi plenul Camerei Deputaţilor să aprobe această prelungire, astfel încât familiile să poată cumpăra şi în continuare, până la sfârşitul anului, produsele alimentare esenţiale la preţuri mai mici”, a mai transmis Tanczos Barna.

Măsura de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită oficial până la data de 30 iunie 2026.

Lista produselor vizate