Fetiță de 6 ani, strivită de un zid de beton lovit de mașina familiei. Polițiștii au deschis dosar penal

O fetiță de șase ani din județul Vrancea a ajuns în stare gravă la spital după ce un zid de beton s-a prăbușit peste ea, în urma unui incident provocat de neglijența familiei.

Mașina familiei, parcată fără a avea frâna de mână trasă, a început să coboare pe o pantă ușoară și a lovit gardul din fața curții, exact în locul unde copilul se juca, potrivit Observator.

Fetița se afla în fața casei când zidul de beton s-a prăbușit peste ea. Părinții au sunat imediat la 112, însă, văzând gravitatea situației, au decis să nu mai aștepte ambulanța și au dus-o cu mașina proprie la spitalul din Panciu, aflat la doar câteva sute de metri distanță.

„Conștientă și cooperantă”, dar cu multiple fracturi

Medicii de la unitatea de primiri urgențe au preluat-o conștientă, dar cu traumatisme severe și multiple fracturi la cap, mâini și picioare. Medicii i-au acordat primul ajutor și au stabilizat-o.

„A fost conștientă și cooperantă. S-a intervenit rapid pentru stabilizare și administrarea tratamentului de urgență”, a declarat Iulian Valentin Podaru, managerul Spitalului Panciu.

Dată fiind complexitatea leziunilor, medicii au decis transferul imediat la Spitalul Județean Focșani, iar ulterior la Spitalul de Urgență pentru Copii din Galați. Medicii au declarat că starea ei este stabilă și că se află în afara oricărui pericol vital, dar recuperarea va necesita îngrijiri de specialitate pe termen mediu.

Polițiștii au deschis un dosar penal in rem pentru vătămare corporală din culpă.

Deși părinții nu sunt, deocamdată, cercetați direct, a fost sesizată Direcția pentru Protecția Copilului pentru evaluarea situației familiale.