Explicația halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Judecătorii, consternați de „atitudinea arogantă”

Românul suspectat că a încercat să răpească o fetiță de doar un an și jumătate în Italia le-a oferit anchetatorilor explicații considerate halucinante, susținând că ar fi confundat copilul cu o jucărie. Procurorii spun însă că declarațiile sale sunt pline de neconcordanțe și ridică numeroase semne de întrebare.

Potrivit informațiilor din anchetă, cea mai controversată afirmație a bărbatului a fost aceea că nu și-ar fi dat seama că este vorba despre un copil și că ar fi încercat să ia din mâinile mamei doar o jucărie din pluș. El a susținut, de asemenea, că leziunile suferite de fetiță nu sunt din cauza lui, ci ar fi fost provocate de reacția mamei, pe care a descris-o ca fiind exagerată. În urma incidentului, copila a ajuns la spital cu fractură de femur.

În timpul audierilor, bărbatul a declarat că în România este inginer și că deține un certificat de persoană cu dizabilități, relatează publicația italiană ANSA. Autoritățile italiene intenționează să solicite documente oficiale din România pentru a verifica aceste afirmații.

Anchetatorii pun la îndoială și alte susțineri

Românul a mai afirmat că, cu doar câteva ore înainte de incident, ar fi fost victima unei agresiuni într-un autobuz din Bergamo. Anchetatorii privesc însă cu scepticism această versiune, întrucât asupra sa nu au fost descoperite leziuni care să confirme o astfel de agresiune.

Bărbatul a fost prezentat în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă, iar instanța a aprobat măsura. În motivarea deciziei, judecătorii au consemnat că, în timpul audierilor, acesta a avut o atitudine arogantă și ar fi adresat injurii la adresa Italiei.

Totodată, pentru suspect a fost solicitată și o expertiză psihiatrică, însă, până în prezent, rezultatele acesteia nu au fost făcute publice.