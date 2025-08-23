search
Sâmbătă, 23 August 2025
Femeie muşcată de şarpe în Bistrița Năsăud. A ajuns la terapie intensivă

Publicat:

O femeie de 52 de ani din Ilva Mare, judeţul Bistriţa - Năsăud, a fost muşcată sâmbătă de un şarpe, fiind preluată conştientă, dar cu ameţeli, de un echipaj de terapie intensivă mobilă şi transportată la UPU SMURD Bistriţa.

Șarpe de casă
Șarpe de casă

Salvatorii din Bistrița-Năsăud sunt în alertă sâmbătă după ce o persoană a fost mușcată de șarpe în Ilva Mare.

Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, persoană mușcată de șarpe este conștientă, dar are stare de amețeală, scrie Mediafax.

Victima, femeie în vârstă de 52 de ani, a fost predată echipajului de prim-ajutor, conștientă cu ușoară stare de amețeală, în localitatea Poiana Ilvei.

Ulterior a fost predată echipajului de terapie intensivă mobilă trimis în sprijin în localitatea Strâmba pentru a fi transportată la UPU SMURD Bistrița.

Bistriţa

