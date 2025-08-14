Video Explozia din Letea Veche. Cele patru persoane rănite au fost transferate la spitale din București și Timișoara cu elicoptere SMURD

Cei patru pacienți răniți în urma exploziei din localitatea Letea Veche, județul Bacău, au ajuns la unitățile medicale specializate. Transferul aerian a fost asigurat cu aeronave SMURD ale Inspectoratului General de Aviație al MAI.

Una dintre cele trei persoane adulte, care au suferit arsuri, în urma exploziei care a avut loc miercuri la o casă din localitatea băcăuană Letea Veche, a fost adusă pentru îngrijiri medicale la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Timişoara, potrivit Agerpres.

Alte două persoane primesc îngrijiri la Spitalul "Bagdasar-Arseni" din Capitală.

"Ultimul pacient adult a ajuns la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Timişoara şi este în curs de evaluare de specialitate. Statusul clinic este în evoluţie", a anunţat Ministerul Sănătăţii.

În urma exploziei unei butelii, care a fost urmată de un incendiu, a suferit răni şi un minor de 14 ani, care a ajuns la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" din Capitală.

"Cei patru pacienți răniți în urma exploziei din localitatea Letea Veche, județul Bacău, au ajuns la unitățile medicale specializate. Transferul aerian a fost asigurat cu aeronave SMURD, aparținând Inspectoratului General de Aviație al MAI - de la Punctele de Operare Aeromedicale din Galați, Brașov, Constanța, Târgu Mureș și Caransebeș. Ulterior, victimele au fost preluate cu Unități de Terapie Intensivă Mobilă, de la fiecare punct de aterizare al elicopterelor (atât în București, cât și Timișoara) și transportate la spital. Astfel, minorul a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu" din București, un adult a fost transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu" din Timișoara, iar ceilalți doi adulți la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni” din București", a transmis Departamentul pentru Situații de urgență

Reamintim că patru persoane, dintre care un minor și un adult, au fost rănite miercuri în urma unei explozii urmate de un incendiu, care s-a produs la o locuinţă din comuna Letea Veche, județul Bacău

La faţa locului au intervenit de urgenţă două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple, trei ambulanţe din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. Incendiul generat de explozie a fost lichidat în totalitate.