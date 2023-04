Minune de Paște pentru un băiețel de 4 ani: i-a fost transplantat un rinichi de la tatăl său

Sărbătorile Pascale aduc bucurie în sânul familiei unui băiețel de 4 ani tratat prin transplant la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal. Băiețelul a primit un rinichi de la tatăl său, operația fiind foarte dificilă.

Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a instituției: „Sărbătorile Pascale aduc bucurie în sânul familiei unui băiețel de 4 ani tratat prin transplant la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal. Transplantul pediatric este o prioritate pentru noi. Este vorba despre un transplant pediatric complex la un băiețel de 4 ani cu o greutate sub 20 de Kilograme cu o disproporție importantă de greutate față de tata (donator) dar și cu artere multiple care au crescut dificultatea intervenției”.

Familia s-a adresat Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal ca fiind ultima șansă de transplantare în România. „Evoluția copilului este excelentă cu probe de funcție renală normale încă din prima zi. Colectivul ICUTR are atât capacitatea cât și dorință de a rezolva astfel de cazuri complexe în sfera transplantului renal și a urologiei”, a susținut doctorul Elec Florin, șef secție Transplant Renal la ICUTR.

„S-a născut cu insuficiență cronică renală”

Rareș Mihai s-a născut cu insuficiență cronică renală, o problema medicală care i-a furat până acum din bucuria primilor ani de copilărie și l-a ținut în spitale, relatează Digi24.ro. Cosmina, mama lui Rareș a mărturisit: „Până acum în momentul transplantului am făcut două operații, tratamente peste tratamente, analize, avem medici nefrologi care ne-au urmărit și care ne vor urmări în continuare după transplant și am ajuns și în momentul de față. Nu am putut să facem transplantul mai devreme din cauza vârstei copilului fiind foarte mititel și acum nu am făcut dializă, domnii doctori de la București, noi suntem din București ne-au trimis aici la Cluj, pentru transplant.”

Transplantul pediatric de la un donator adult este unul complex și extrem de riscant.

Florin Elec, șeful secției de transplant susține că băiatul era în așteptarea unui rinichi de la donator în moarte cerebrală. „Întotdeauna sfătuim familia ori de câte ori este posibil donatorul viu oferă cele mai bune rezultate pe termen lung. Dificultatea intervenției a fost disproporția mare de greutate între copil și tată și implicit a vaselor copilului implicit cu vasele rinichiului tatălui”, a susținut Elec pentru sursa citată.

În ziua a treia după transplant, copilul este bine, se plimbă, se joacă. Medicii de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca efectuează anual 6-7 transplanturi pediatrice.

ICUTR trebuie să-și găsească alt sediu

Situația de la ICUTR este complicată, în contextul în care autorităție trebuie să găsească un nou sediu.

„Este necesară relocarea Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca (ICUTR) într-un spațiu care să asigure toate condițiile necesare desfășurării activității medicale și a circuitelor funcționale conform legislației în vigoare, cu termen 31 decembrie 2024”, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății de la începutul lunii septembrie.

Institutul funcționează ilegal, într-un pod, fără autorizație de securitate la incendii de la înființarea lui, în urmă cu 20 de ani, de către medicul Mihai Lucan.

ICUTR este o unitate sanitară de interes public național aflată în subordinea Ministerului Sănătății. Ministerul Sănătății a cerut ajutor autorităților locale pentru găsirea unui nou sediu pentru ICUTR. Astfel, s-a cerut prefectului, Consiliului Județean Cluj-Napoca, Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca „identificarea la nivel local a unor spații conforme și disponibile pentru desfășurarea activității Institutului.”

S-a primit răspuns doar de la Primărie, care „a comunicat disponibilitatea în soluționarea problemei, dar nu dispune de un imobil care să corespundă necesității Institutului”.

O altă soluție posibilă a fost finanțarea prin PNRR a unui Centru de Transplant Multiorgan, însă Ministerul Sănătății nu a selectat proiectul pentru finanțare. În acest moment, se așteaptă o soluție nouă de la Ministerul Sănătății.