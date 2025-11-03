Un bărbat a tăiat cauciucurile de la mașina soției de care s-a separat. Poliția l-a reținut și a emis ordin de protecție

Un bărbat de 60 de ani din Hunedoara a fost reținut de polițiști după ce ar fi înțepat cu un cuțit cauciucurile mașinii soției de care s-ar fi separat, informează luni Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara. În urma incidentului, pe numele acestuia a fost emis un ordin de protecție provizoriu.

Femeia, în vârstă de 63 de ani, a sunat la 112 duminică, după ce l-a observat pe fostul partener lângă autoturismul ei, având în mână un cuțit cu care ar fi tăiat două roți.

„În cauză a fost aplicat formularul de evaluare a riscului, reieşind faptul că există risc iminent privind siguranţa femeii, fapt pentru care împotriva bărbatului de 60 de ani a fost emis un ordin de protecţie provizoriu”, a transmis IPJ Hunedoara.

După investigațiile făcute, polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore, urmând ca acesta să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara cu propuneri legale corespunzătoare.

Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere, au precizat reprezentanții Poliției.