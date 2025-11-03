search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar

Publicat:

Tarifele practicate de notari au stârnit ample reacții pe rețelele de socializare, unii internauți acuzând că sunt prea mari față de valoarea actelor încheiate.

Un notar arată clientei unde trebuie să semneze contractul
Unii notari percep tarife mari pentru închierea unor contracte. Foto Shutterstock

Un utilizator a întrebat pe Reddit „de ce costă atât de mult notarul pentru a face un amărât de (ante) contract de vânzare cumpărare?”. „Recent mi s-au cerut 4.500 lei pentru un astfel de contract. Pentru ce plătim banii ăștia?”, a întrebat el.

Iar răspunsurile n-au întârziat să apară.

Există un Ordin al Ministrului Justiției care stabilește onorariile minime (maxim nu exista), poate fi găsit ușor pe internet, ultima varianta este din 2024. Conform acestui ordin, onorariul la antecontract este 1% din avansul plătit + 25 lei arhivare + tva. Daca faci vânzarea la același notar la care ai făcut antecontractul, onorariul plătit acum se deduce din onorariul de la vânzare. Pentru onorariul contractului de vânzare, recomand formula corecta de calcul din ordin, nu vestitele calculatoare de taxe de pe net care de multe ori nu au treaba cu realitatea. Bineînțeles, cea mai buna verificare este direct la un birou notarial. Daca ai dubii în ceea ce privește taxele mai caută notariate și alege informat, nu ești legat de unul anume. Succes!”, i-a răspuns un internaut.

Intrigat, un internaut a spus că el nu înțelege un astfel de ordin și nu pricepe ce poate face un notar în contul unor sume atît de mari: „Și dacă aleg să fac contractul de vânzare-cumpărare la alt notar, plătesc iar 1%?? Nu înțeleg acest ordin. Notarul zicea că după cazul Nordis a venit aceasta creștere. Dar ce ne oferă notarul de acești bani?”

Garanția pe proprie răspundere că ce e acolo e legal. Dacă, greșește face pârnaie”, i-a răspuns un alt participant la discuție.

Ce cred internauții că fac notarii

Nemulțumirea față de activitatea notarială, în unele cazuri, și față de unii notari a fost arătată în continuare de internauți.

„Nu prea își asumă nimic notarii. Ei verifică doar că datele să fie corecte. Uneori nici măcar asta. Notarul e doar un constatator al tranzacție, și nimic mai mult. Cam are dreptate omul când zice că costă prea mult. Totuși, din ce am înțeles, mare parte din bani se duc la stat”, a scris un participant la discuție.

Plătim banii ăștia pentru că notarii, ca și magistrații, sunt o castă privilegiată iar veniturile lor sunt reglementate de către stat”, a răspuns un altul.

Notarii sunt o altă castă de trântori și șarlatani ai României. Nu fac nimic, dar acum 30 de ani prin ceva șmecherii cu ajutorul politicului au făcut să fie obligatoriu notarul având preturi exorbitante. bleah”, a menționat un alt internaut.

Citește și: Creșterea prețurilor încinge Internetul: „Vouă v-a crescut salariul cu 250%?”

Să mă scutească cu "anii lor de studii". Că nu sunt singurii care au studiat în viața asta. E abuz. Ce serviciu oferă de banii ăia?”, și-a exprimat frustrarea un alt internaut.

„E ticăloșie să ia procent din valoarea unui bun”

Revenind la valoarea taxelor notariale, un internaut a catalogat drept ticăloșie faptul că prestatorii de astfel de servicii au permisiunea de a încasa un procent din valoarea bunului.

Faptul că notarii iau onorariu % (+ altă sumă) din valoarea unui bun e o ticăloșie.. de parcă valoarea bunului e direct proporțională cu munca notarului. Legi de rahat făcute pentru castele de privilegiați și nu pentru omul de rând. Așa e când se votează politruci la putere și fac legislații anti populație”, a scris el.

Răspunzându-i, un alt participant la discuție a scris că mare parte din încasările notarului se întorc la stat.

„Interesul statului este ca taxele notariale să fie cât mai mari, la limita de suportabilitate, motivul este simplu, 40% din încasările făcute de un notar se întorc înapoi la stat prin impozite și taxe de venit. Notarul totodată încasează și impozite din partea statului gen impozitul pentru transfer de proprietate la persoane fizice de 1 sau 3%. Practic notarul trebuie văzut că un birocrat al statului dar liber profesionist”, a spus el.

„Mulți notari au contribuit la fraude”

Totuși, a scris un alt internaut, „au fost sute de cazuri unde notarii au contribuit la fraude (ex. Ioana Băsescu) și nu au pățit nimic”. „Deci, care e rolul notarului care are monopol și sunt un număr limitat de posturi, nu ca la avocați? De ce e limitat numărul de notari dacă au monopol pe serviciile obligatorii oferite?”, a adăugat un alt internaut.

În anul 2025 a devenit o meserie perimată de vreme și o consider mai degrabă o taxa de protecție plătita de societate pentru un grup de șmecheri, cel puțin partea de tranzacții imobiliare. Am plătit recent 15.000 lei onorariu notarial pentru un contract copy paste în care a schimbat numele cumpărătorului și adresa imobilului și nu găsesc absolut nicio explicație logică a costului. 70-80% din tranzacții sunt spețe simple unde notarul doar verifică situația înscrisurilor din cartea funciară și identitatea vânzătorului, iar mai departe modifică max. 500 de cuvinte într-un template... operațiune pe care de multe ori o face un aghiotant/aghiotantă. Consider că ar trebui normal să fie renumerați direct proporțional cu efortul depus nu cu un procent din valoarea tranzacției”, a adăugat un internaut.

Economie

