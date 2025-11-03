search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Piața imobiliară se stabilizează ușor în România. Prețurile din marile orașe

Publicat:

 Preţurile locuinţelor se stabilizează în marile oraşe din ţară, după creşteri susţinute înregistrate în ultimele luni, excepţie făcând doar Oradea unde, pe fondul ofertei disponibile în piaţă, pe parcursul lunii octombrie au putut fi observate unele scăderi la nivelul preţurilor, conform indicelui imobiliare.ro.

Blocuri în românia FOTO: Shutterstock
"În ultimii ani, am traversat o perioadă de creştere anuală importantă, de peste 15% pe an, a preţurilor apartamentelor. Iată că intrăm în prezent într-o etapă de stabilizare determinată de măsurile fiscale şi reaşezarea aşteptărilor de ambele părţi - cumpărători şi vânzători. Ne aşteptăm ca această perioadă să se menţină pe termen scurt, după care să reintrăm gradual pe un trend de creştere, România menţinându-se ca una din ţările europene în care apartamentele rămân accesibile", a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, citat într-un comunicat al companiei, potrivit Agerpres.

Potrivit indicelui, preţul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele puse în vânzare în Cluj-Napoca a ajuns, în luna octombrie, la 3.181 euro/mp util şi este, în momentul de faţă cu 65% mai mare decât media naţională.

Diferenţele dintre apartamentele noi şi cele vechi încep să se restrângă pe piaţa rezidenţială din Cluj-Napoca. Dacă pentru a achiziţiona o locuinţă într-un bloc finalizat în ultimii cinci ani un cumpărător trebuie să plătească, în medie, 3.205 euro/mp util, pentru o proprietate situată într-un imobil vechi acesta trebuie să achite 3.180 euro/mp util.

În Braşov, luna octombrie a adus o stagnare a preţurilor solicitate pentru locuinţe, după creşteri succesive care au propulsat oraşul pe locul al doilea în topul celor mai scumpe din ţară. În ultimul an, apartamentele noi din Braşov s-au scumpit cu 14% şi au ajuns să intre în piaţă cu un preţ mediu de 2.695 euro/mp util. Cele vechi se menţin mai accesibile, dar şi în cazul acestora s-a putut observa un avans puternic în acest interval de timp, respectiv cu 10%. Cumpărătorii le pot achiziţiona cu un preţ mediu de 2.161 euro/mp util, potrivit indicelui Imobiliare.ro.

Pe de altă parte, preţul mediu solicitat, pe parcursul lunii octombrie, pentru apartamentele scoase la vânzare în Bucureşti a ajuns la valoarea de 2.149 euro/mp util, după o variaţie mai mică de 1%. Capitala a înregistrat, însă, unele dintre cele mai importante majorări ale preţurilor în ultimul an.

Conform indicelui menţionat, scumpirile au fost mai accelerate pe piaţa veche. Apartamentele din blocuri construite înainte de anul 2020 au fost listate la vânzare cu un preţ mediu de 2.109 euro/mp util, după un avans în ritm anual cu 17%, cel mai mare înregistrat la nivel naţional. Locuinţele noi s-au apreciat, în schimb, cu 13% în acelaşi interval de timp şi au ajuns să coste, în medie, 2.338 euro/mp util.

În Craiova, preţurile solicitate pentru apartamentele scoase la vânzare s-au stabilizat în octombrie. Ultimul an a fost marcat de o evoluţie spectaculoasă a oraşului în topul celor mai scumpe centre urbane din ţară pentru românii interesaţi de realizarea achiziţiilor imobiliare. În prezent, Craiova ocupă poziţia a patra în clasament, cu un preţ mediu solicitat pentru apartamente de 2.070 euro/mp util.

"Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, discutăm despre un avans cu circa 18% în ritm anual, mai mare decât cel înregistrat pe pieţe locale mult mai puternice. În Capitală, de exemplu, au putut fi observate în acelaşi interval de timp majorări ale preţurilor cu 17%, în Constanţa cu 12%, iar în Cluj-Napoca cu doar 8%", se menţionează în comunicat.

Analiza mai semnalează că Sibiul atrage, în ultimul timp, tot mai des atenţia unor nume mari din real estate-ul românesc. Preţurile înaintează şi ele încet, dar sigur. Preţul mediu solicitat pentru apartamente a ajuns să rivalizeze cu cel practicat în Constanţa, cel mai important oraş de pe litoral, respectiv o medie de 1.920 euro/mp util solicitată cumpărătorilor în Sibiu, după un avans cu 0,6% în ultima lună şi cu 11% în ultimul an. Preţurile apartamentelor din Constanţa au stagnat în octombrie, dar se menţin cu 12% peste nivelul înregistrat în octombrie 2024.

Cele mai accesibile mari centre urbane din ţară pentru românii interesaţi de realizarea achiziţiilor imobiliare sunt Iaşi şi Timişoara. Apartamentele aflate în Capitala Moldovei sunt scoase la vânzare cu un preţ mediu de 1.885 euro/mp util. Ultima lună nu a adus variaţii semnificative pe plan local, dar în urmă cu un an cumpărătorii plăteau cu 11% mai puţin pentru fiecare metru pătrat din locuinţele achiziţionate.

O evoluţie similară a putut fi observată şi în Timişoara. A doua cea mai puternică piaţă rezidenţială din vestul ţării se menţine, însă, la mare distanţă de Cluj-Napoca. Preţul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele listate la vânzare este cu aproape 42% mai mic.

Preţul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare în Oradea a ajuns, în luna octombrie, la valoarea de 1.786 euro/mp util, după uşoare scăderi înregistrate pe plan local în ultimele 30 de zile. Chiar şi în aceste condiţii, indicele Imobiliare.ro arată că acesta se menţine cu 10% peste nivelul înregistrat în urmă cu un an.

Pe piaţa rezidenţială din Ploieşti, preţurile s-au menţinut relativ stabil. Acesta este oraşul secundar cu cele mai accesibile locuinţe pentru cumpărători. Preţul mediu solicitat de către proprietari şi dezvoltatori pentru apartamentele puse în vânzare a ajuns, în octombrie, la o medie de 1.341 euro/mp util. Ultimul an a marcat, însă, un avans substanţial pe plan local. Preţurile s-au apreciat cu 17%, un ritm similar cu cel întâlnit în Capitală şi al doilea cel mai rapid din ţară, după cel înregistrat pe piaţa rezidenţială craioveană.

