Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
Liderul senatorilor USR anunță trecerea tacită a iniţiativei legislative cu 300 de parlamentari: „Ascund proiectul într-un sertar”

0
0
Publicat:

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a anunțat că luni, 3 noiembrie, „va fi anunţată trecerea tacită a iniţiativei legislative cu 300 de parlamentari. Acesta acuză vechile partide că „ascund proiectul într-un sertar” și ignoră voința poporului, exprimată prin referendumul din 2009. De cealaltă parte, AUR susține că va vota „cu două mâini” orice proiect care prevede reducerea numărului de aleși. 

Legea privind reducerea numărului de parlamentari va trece în Senat FOTO: Inquam photos/George Călin
Legea privind reducerea numărului de parlamentari va trece în Senat FOTO: Inquam photos/George Călin

Astăzi, la Plenul Senatului, va fi anunţată trecerea tacită a iniţiativei legislative cu 300 de parlamentari. Asta după ce, timp de 45 de zile, am avut zero dezbateri şi zero discuţii la comisiile avizatoare, raportoare sau în plenul Senatului”, a declarat liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, la Parlament.

El a explicat că proiectul va merge mai departe către Camera Deputaţilor, cameră decizională, dar „probabil că va fi vârât într-un sertar, peste care se va aşeza praful, alături de alte vreo patru sau cinci iniţiative care solicitau acelaşi lucru, şi anume diminuarea numărului de parlamentari”.

Pălărie a subliniat că în spatele acestor iniţiative se află voinţa poporului exprimată prin referendumul din 2009, când românii au votat pentru un Parlament mai redus ca dimensiune.

Voinţa poporului e să avem un parlament mai suplu. Matematica ne spune că avem nevoie de un Parlament mai mic, nu unul supra-dimensionat. De asemenea, recensământul ne arată că românii nu mai sunt câţi erau. În consecinţă, e nevoie de mai puţini parlamentari din toate punctele de vedere”, a adăugat senatorul USR, potrivit News.ro.

Apel către „vechea clasă politică”

Ştefan Pălărie a lansat un mesaj dur către partidele tradiţionale, acuzându-le că tratează cu superficialitate voinţa cetăţenilor.

„Aş face un apel către clasa politică veche din România şi aş spune aşa: nu vă mai jucaţi cu democraţia atunci când consultaţi voinţa poporului şi aveţi legi care să o transpuneţi în cadrul legislativ. Vă jucaţi aşa, ca la păcănele, cu ele, le ascundeţi sau le băgaţi în sertar. Nu faceţi altceva decât să creaţi extremism”, a spus Pălărie.

Senatorul a avertizat că „abuzul de instrumente constituţionale democratice, care ulterior sunt ignorate, nu face bine democraţiei”.

Exemplul Bucureştiului şi iniţiativa lui Drulă

Pălărie a făcut referire şi la un alt proiect legislativ depus de liderul USR, Cătălin Drulă, privind un buget unic pentru Bucureşti şi centralizarea autorizaţiilor de construcţie la nivelul Primăriei Capitalei.

„Nu înţelegem de ce alte partide, care probabil că o să-şi fluture în curând candidaţii la Primăria Capitalei, nu pun această iniţiativă pe ordinea de zi. Joaca aceasta politicianistă – lasă că ne facem şi oamenii nu observă – se vede, şi se vede extrem de prost de către români. Am pretenţia ca legea lui Cătălin Drulă să nu aibă aceeaşi soartă precum cea cu 300 de parlamentari”, a subliniat senatorul USR.

AUR: „Statul nu poate să îşi sacrifice clasa politică”

De cealaltă parte, senatorul AUR Petrişor Peiu a declarat că formaţiunea sa va sprijini orice proiect care prevede reducerea numărului de parlamentari, criticând însă atitudinea partidelor de guvernare.

Există două proiecte, pe diverse faze de evoluţie. Unul al USR-ului, care a intrat acum în Camera Deputaţilor, şi altul mai vechi, al nostru, care este acolo de doi ani. Ambele prevăd această cifră de 300 de parlamentari. (...) Ideea este că s-a renunţat la proiectul acesta şi din partea USR, şi din partea întregii coaliţii”, a spus Peiu.

El a menţionat că, în locul aplicării referendumului din 2009, partidele aflate la guvernare discută acum doar despre o reducere de 10% a numărului de parlamentari, „ceea ce înseamnă, de la 464 cât avem acum, vreo 415 parlamentari”.

„Este un semnal grav dat societăţii. Într-o perioadă în care se cer companiilor şi cetăţenilor sacrificii financiare, statul nu poate să îşi sacrifice clasa politică. Iată, nu renunţă la ideea de 300 de parlamentari, cum nu renunţă nici la ideea cu 5 vicepremieri”, a mai spus senatorul AUR, citat de News.ro.

El a adăugat că formaţiunea sa „va vota cu două mâini” orice proiect de lege care prevede reducerea numărului de parlamentari, indiferent de partidul care îl propune.

