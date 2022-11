Dispută păguboasă între Ministerul Sănătății și autoritățile din Cluj. Miza: o instituție medicală esențială

Ministerul Sănătății acuză că autoritățile locale nu vor să asigure un sediu nou pentru Institutul de Transplant din Cluj, găzduit de un pod neadecvat, dar, la rândul său, a refuzat să transfere instituția în administrarea Consiliului Județean, pentru un proiect unic în Europa de sud-est.

Dispută păguboasă pentru pacienți între Ministerul Sănătății și Consiliului Județean Cluj, pe tema Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca (ICUTR). Instituția din urmă este un pericol pentru pacienți, având în vedere că nu are autorizație de securitate la incendii, deci trebuie mutată într-o clădire nouă până în 31 decembrie 2024, altfel va fi închisă, a transmis într-un comunicat de presă Ministerul Sănătății (MS).

În răspunsul trimis „Adevărului” cu privire la soluțiile pentru mutarea institutului într-o clădire nouă, Ministerul a precizat că a cerut ajutorul autorităților locale, însă fără succes. Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, susține, vis-a-vis de acest răspuns, că la mijloc este multă incompetență. „Dacă nu au spus nimic despre demersul nostru sunt niște incompetenți” a spus Tișe, care a precizat că de doi ani cere Ministerului transferarea ICUTR în administrarea CJ.

La ultima solicitare în acest sens, din 31 ianuarie 2022, Ministerul a răspuns că Institutul a fost declarat unitate de interes public național și astfel de instituții funcționează în subordinea Ministerului Sănătății. Parlamentarul Emanuel Ungureanu, membru în Comisia de Sănătate din Camera Deputaților, susține că, înainte de controlul MS prin care s-a dispus mutarea ICUTR, i-a cerut personal ministrului Rafila să transfere administrarea către CJ Cluj.

„Am scrisoare de la conducerea ICUTR în care mi s-a cerut să-i ajut să treacă la Consiliul Local sau Consiliul Județean, deoarece tot timpul au fost subfinanțați. Rafila dă dovadă de nerușinare. El a refuzat să treacă Institutul la Consiliul Județean, iar apoi în a venit și s-a plâns că autorităților locale nu-l ajută”, a declarat Ungureanu.

Soluția Consiliului Județean

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a detaliat: „Ministerul constată care e problema și cere administrației locale s-o rezolve. Noi am putea să spunem că nu ne interesează deoarece ICUTR nu este în subordinea noastră și ne-au refuzat când le-am cerut acest lucru. Putem spune să se spele pe cap cu el și să rezolve problema. Noi însă am venit cu o soluție”.

Soluția găsită nu a fost, însă, pe placul Ministerului. „Ministerul spune: «vreau să mut ICUTR, nu-mi dai tu un spațiu?». Noi am spus că nu are rost să-l mutăm într-o altă clădire din oraș care nu e potrivită nici aia. Cea mai bună soluție este să-l transferăm într-o clădire special construită în acest scop, adică în Centrul de Transplant Multiorgan, un proiect avansat pe care-l”, spune președintele CJ Cluj.

Astfel, ICUTR ar urma să fie transferat într-un centru modern de transplant de inima, plămâni, ficat și rinichi. Licitația pentru Centrul de Transplant Multiorgan a fost demarată în vara acestui an.

Centru de transplant unic în Europa de sud-est

Centrul ar urma să coste circa 200 de milioane de euro – doar realizarea clădirii, iar alți circa 60 de milioane de euro pentru aparatură, spune Tișe. CJ a investit deja foarte mulți bani în proiect, spune președintele CJ. Doar contractul de proiectare a costat 3,2 milioane de euro. Centrul va avea 277 de paturi, 12 săli de chirurgie, zone de imagistică și UPU, laboratoare, unitate de transfuzii și recoltare sânge, zona ATI, cabinete medicale și săli de cercetare, saloane și heliport.

„În câteva luni se termină și licitația și putem începe construirea. Avem și autorizație de construire și tot, lipsesc doar banii. Noi am cerut ajutor de la MS, să ne ajute de urgență cu finanțare ca să putem termina centrul în perioada de doi ani cât mai poate funcționa ICUTR”, susține Tișe.

Acesta mai spune că proiectul poate fi finanțat din mai multe fonduri: cea mai eficientă sursă ar fi PNRR, dar se pot obține bani și din Programul Operațional Sectorial pe Sănătate, împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții, bugetul Guvernului și bugetul Consiliului Județean.

„Poate Ministerul chiar să preia Centrul ca pe un proiect de țară. Este un proiect unic în Europa de sud-est. Ar trebui să aibă tot interesul ca acesta să devină un proiect al țării. Ar pune un oraș din România pe harta centrelor de transplant pentru patru organe importante. Ar veni pacienți din toată lumea. Noi avem experții deja. Eu accept orice formulă la care dânșii se gândesc pentru a realiza acest obiectiv”, a concluzionat Tișe.

În răspunsul MS către Adevărul se arată că Centrul de Transplant Multiorgan de la Cluj se află pe lista celor 49 de unități medicale dintre care doar 25 vor fi finanțare din PNRR.

În timp ce Tișe este optimist cu privire la finanțarea Centrului, având în vedere că niciun alt proiect din țară nu este atât de avansat, Ungureanu crede că dacă ar fi intenționat să finanțeze proiectul prin PNRR, Ministerul și-ar fi asumat într-o declarație că ICUTR este o urgență națională și va fi rezolvată din aceste fonduri.

Ministerul a stabilit criteriile de departajare între cele 49 de proiecte și în următoarele luni va hotărî dacă Centrul de Transplant Multiorgan va fi finanțat.