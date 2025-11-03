Incursiuni cu „drone de mari dimensiuni” în Belgia. Țara din NATO a încercat fără succes să bruieze vehiculul fără pilot

Dronele neidentificate care au survolat o bază aeriană din Belgia două nopți consecutiv aveau o misiune clară de spionaj, a declarat duminică ministrul belgian al apărării Theo Francken. Țara din NATO a trimis un elicopter pentru a urmări una dintre drone și a încercat să o bruieze, fără succes însă.

Scopul incursiunii a fost o misiune clară de spionaj, menită să observe „unde sunt avioanele F-16, unde sunt munițiile și alte lucruri extrem de strategice”, a spus acesta pentru RTBF, afiliată CNN, menționând că una dintre dronele în cauză a zăbovit un timp îndelungat deasupra bazei aeriene

Baza Aeriană Kleine-Brogel din nord-estul Belgiei, găzduiește cea mai mare unitate a forțelor belgiene de apărare și își propune să „contribuie fundamental la strategia de descurajare nucleară a NATO”, potrivit site-ului său web.

„Este oare vorba despre ruși? Nu aș putea spune asta, dar motivele sunt clare”, a spus Francken, care a precizat duminică, într-o postare pe X, că în noaptea precedentă au venit trei rapoarte despre drone zburând deasupra Kleine-Brogel.

Acestea erau „de un tip de mari dimensiuni și zburau la altitudine mai mare”, a spus el.

„A fost folosit un dispozitiv de bruiaj împotriva dronelor, dar fără succes. Un elicopter și vehicule de poliție au urmărit drona, dar au pierdut-o după câțiva kilometri”, a adăugat ministrul belgian al apărării.

Poliția belgiană investighează incidentul

Recent, în Belgia, au fost semnalate mai multe apariţii ale unor drone în zone militare, relatează Reuters.

Un purtător de cuvânt al biroului lui Francken a declarat pentru agenția de presă că poliţia investighează incidentul.

Autoritățile din Belgia sunt deja în curs anchete după observarea, luna trecută, a mai multor drone deasupra unei baze militare din sud-estul ţării, precum şi a unei baze militare de la Elsenborn, la graniţa cu Germania.

Miniştrii se vor întruni pentru a discuta despre aceste observaţii în această săptămână.

Francken a solicitat guvernului belgian să aloce mai multe fonduri pentru apărarea împotriva dronelor.

El a propus alocarea a 58 de milioane de dolari pentru achiziționarea imediată a unor sisteme capabile să detecteze și să distrugă dronele inamice, avertizând că Belgia se află într-o „fază intermediară” între pace și război.

Kleine-Brogel găzduiește flota de avioane F-16 Fighting Falcon, care urmează să fie înlocuită cu avioane F-35 Lightning II.

Se crede că SUA depozitează câteva zeci de arme nucleare la Kleine-Brogel, ca parte a strategiei sale de descurajare nucleară în Europa.

Belgia a raportat incursiuni ale dronelor la mai multe baze, inclusiv observări repetate în acest weekend la Marche-en-Famenne, care găzduiește o tabără logistică pentru armata belgiană.

Pe 3 octombrie, Belgia a raportat cel puțin 15 observări de drone deasupra taberei sale de antrenament Elsenborn, lângă granița cu Germania.

Baza ar găzdui arme tactice americane

Potrivit analiștilor, Kleine Brogel este una dintre cele doar câteva baze militare europene care găzduiesc arme tactice americane, și anume, estimativ, 10 până la 15 bombe nucleare B-61 care pot fi lansate de pe avioane F-16.

Kleine Brogel poate găzdui 44 de bombe B-61, a declarat pentru Newsweek William Alberque, fost șef al centrului de neproliferare nucleară al NATO, în prezent expert la organizația non-profit Pacific Forum, citat de Newsweek.

SUA au aproximativ 200 de arme nucleare tactice, aproximativ jumătate dintre acestea fiind desfășurate în Europa. Se estimează că SUA au aproximativ 100 de bombe tactice desfășurate în cinci țări NATO de pe continent, inclusiv în Turcia, Germania și Belgia.

Baza aeriană Kleine Brogel a luat parte la exercițiile nucleare anuale ale NATO „Steadfast Noon”, care au avut loc luna trecută.