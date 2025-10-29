search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Black Friday 2025: Cele mai apreciate parfumuri de damă în România – Top recenzii clienți. Idei de cadouri pentru sărbători

Publicat:

Black Friday și sezonul reducerilor sunt șansa perfectă de a achiziționa cadouri de Moș Nicolae sau Crăciun la prețuri avantajoase, precum parfumurile, care se numără printre cele mai căutate produse de beauty în această perioadă.

Cele mai apreciate parfumuri sau ape de parfum de damă din România pe baza recenziilor Colaj Notino

În loc să pierzi ore întregi căutând printre mii de parfumuri și recenzii, ți-am pregătit o selecție a celor mai apreciate ape de parfum de damă din România, bazată exclusiv pe opiniile reale ale cumpărătorilor de pe Notino.ro și Olfactiv.ro.

Clasamentul a avut la bază trei criterii esențiale: scorul mediu al produselor (peste 4 stele), distribuția notelor (peste 80% dintre recenzii între 4 și 5 stele) și numărul de evaluări. Produsele cu 200–500 de recenzii oferă o imagine echilibrată asupra preferințelor consumatorilor, în timp ce cele cu peste 500 de opinii sunt considerate de încredere și cu un grad ridicat de satisfacție.

Am ales să includem doar apele de parfum, deoarece parfumul pur nu s-a încadrat în criteriile noastre de selecție. În plus, apa de parfum oferă o concentrație optimă de uleiuri esențiale, fiind mai persistentă decât apa de toaletă, dar mai ușor de purtat decât parfumul pur. Totodată, este adesea chiar mai căutată datorită raportului excelent între preț, intensitate și durabilitate.

Fiecare produs din acest top include un link direct către pagina sa oficială, unde poți verifica prețul actual, disponibilitatea și ofertele valabile, inclusiv cele din perioada Black Friday 2025.

Top parfumuri cu peste 500 de recenzii (ordonate după scor)

Iată care sunt singurele trei ape de parfum care au depășit pragul de 500 de recenzii, menținând totodată un scor excelent – dovadă a popularității și încrederii de care se bucură în rândul consumatorilor, confirmându-și astfel statutul de cele mai iubite și apreciate parfumuri din România.

1. Lancôme - La Vie Est Belle – 4,6 / 5 (824 recenzii)

Note: coacăze negre, iasomie, vanilie

Cu o aromă caldă și optimistă, intens feminină, La Vie Est Belle de la Lancôme este apreciată pentru persistență și rafinament.

Lancome - La vie est belle: apă de parfum pentru femei Colaj Notino

2. Chopard - Wish – 4,5 / 5 (604 recenzii)

Note: piersică, vanilie, mușchi

Cu unn parfum delicat și elegant, cu tentă dulce, Wish de la Chopard este potrivit pentru femeile care preferă aromele clasice.

Chopard - Wish: apă de parfum pentru femei Foto Notino

3. Calvin Klein - Euphoria – 4,4 / 5 (657 recenzii)

Note: rodie, trandafir, lotus

Modern și senzual, cu o amprentă ușor orientală; Euphoria de la Calvin Klein se dovedește a fi un parfum de seară, cu personalitate.

Calvin Klein - Euphoria: apă de parfum pentru femei Foto Notino

Top parfumuri cu 200–500 de recenzii (ordonate după scor)

Alte parfumuri au reușit, de asemenea, să impresioneze publicul, acumulând sute de recenzii pozitive. Cuprinse între 200 și 500 de evaluări, aceste ape de parfum confirmă gusturile variate ale consumatoarelor din România — de la aromele dulci și senzuale, până la cele proaspete și rafinate.

1. Lancôme - Poême – 4,7 / 5 (206 recenzii)

Elegant și sofisticat, un clasic al casei Lancôme, Poême este remarcat pentru profunzimea și longevitatea aromei.

Lancome - Poeme: apă de parfum pentru femei Foto Notino

2. Kenzo - Jungle L'Éléphant – 4,6 / 5 (205 recenzii)

Comentariu: Un parfum exotic și intens, cu note de cardamom, chimen și gardenie, Jungle L'Éléphant de la Kenzo lasă o urmă senzuală persistentă.

KENZO - Jungle L'Éléphant: apă de parfum pentru femei Foto Notino

3. Lancôme - La Nuit Trésor – 4,6 / 5 (202 recenzii)

O combinație intensă de note dulci și orientale face ca La Nuit Trésor să fie considerat unul dintre cele mai senzuale parfumuri Lancôme.

Lancome - La nuit tresor: apă de parfum pentru femei Foto Notino

4. Cacharel - Eden – 4,5 / 5 (253 de recenzii)

Eden de la Cacharel este o alegere florală și proaspătă, preferată de femeile care caută o aromă discretă, dar distinctă.

Citește și: Retailerii se întrec în oferte de Black Friday. Care sunt produsele vedetă ale acestei ediții și cât costă
Cacharel - Eden: apă de parfum pentru femei Foto Notino

5. Yves Saint Laurent - Black Opium – 4,4 / 5 (282 de recenzii)

Energic și modern, cu accente de cafea și vanilie, Black Opium de la Yves Saint Laurent este ideal pentru femeile care preferă aromele intense.

Yves Saint Laurent - Black Opium: apă de parfum pentru femei Foto Notino

6. Lacoste - Pour Femme – 4,4 / 5 (254 recenzii)

Curat și rafinat, Lacoste Pour Femme este un parfum ușor sport-chic, potrivit pentru purtare zilnică.

Lacoste - Pour Femme: apă de parfum pentru femei Foto Notino

7. Versace - Crystal Noir – 4,3 / 5 (240 de recenzii)

Oriental și misterios, Crystal Noir de la Versace este un parfum de seară cu tentă seducătoare.

Versace - Crystal Noir: apă de parfum pentru femei Foto Notino

8. Burberry London for Women – 4,3 / 5 (212 recenzii)

Un parfum floral proaspăt, Burberry London este ideal pentru femeia de o eleganță naturală, potrivit atât pentru zi, cât și pentru ocazii speciale.

Burberry - London for Women: apă de parfum pentru femei Foto Notino
Citește și: Black Friday 2025. Un nou gigant online își dezvăluie ofertele exclusive

9. Calvin Klein - Eternity – 4,2 / 5 (277 recenzii)

Romantic și echilibrat, Eternity de la Calvin Klein este o combinație florală clasică, potrivită pentru purtare zilnică.

Calvin Klein - Eternity: apă de parfum pentru femei Foto Notino

10. Lataffa - Opulent Musk - peste 4/5 (256 de recenzii)

Pe Olfactiv.ro, apa de parfum arăbesc pentru femei Lataffa Opulent Musk a obținut un scor de peste 4 din 256 de opinii, fiind apreciată pentru intensitatea și originalitatea notelor orientale – o alegere inspirată pentru cele care caută parfumuri de nișă, cu personalitate distinctă.

Lattafa Opulent Musk apa de parfum Foto olfactiv ro

Bonus. Idee excelentă de cadou pentru sărbători: singurul site cu personalizarea sticlei de parfum

Notino oferă facilități unice, precum personalizarea sticlei de parfum, transformând astfel un produs clasic într-un cadou special. Site-ul dispune de o gamă foarte variată – parfumuri, cosmetice de machiaj, produse pentru îngrijirea pielii, părului și unghiilor.

Chiar și în această perioadă, de dinainte de Black Friday 2025, Notino are reduceri de 20% la parfumuri (pentru achiziții de peste 50 de lei), campanii promoționale, oferte de tip „buy more, save more” și cadouri la achiziție.

Recomandare finală

Pentru a profita la maximum de reducerile de Black Friday, se recomandă abonarea la newsletterele acestor magazine și urmărirea canalelor de social media, pentru a fi la curent cu ofertele și cadourile promoționale.

Notă: articolul include linkuri afiliate. Comisioanele obținute ajută la susținerea acestui site.

