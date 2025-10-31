search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
Black Friday 2025. Reduceri mari la încălţăminte și electrocasnice

Publicat:
Retailerii de fashion și cei specializați în comercializarea electronicelor și electrocasnicelor s-au întrecut în acest an în oferte, anunțând reduceri mari pentru o gamă largă de produse.

Încă un marketplace și-a lansat vineri ofertele promoționale de Black Friday 2025
Încă un marketplace și-a lansat vineri ofertele promoționale de Black Friday 2025

Și pentru că se apropie sezonul rece, iar doamnele și domnișoarele vor dori să-și diversifice cizmulițele sau botinele și chiar și pantofii sport, în timp ce domnii și-ar dori un laptop nou sau un smartwatch, vă prezentăm câteva dintre ofertele cu cele mai mari reduceri de la gryxx.ro, various-brands.ro și tezyo.ro, dar și de la evomag.ro și flanco.ro.

Cizme elegante de la Tezyo

Cizmele elegante Epica de la Tezyo sunt din piele întoarsă, căptușite cu material textil. Cu un toc de tip stiletto de numai 7 cm, cizmele au o închidere de tip slip-on. Reducerea este de 34%.

image

Cizme elegante Epica

Cizme elegante din piele întoarsă

Vezi prețul și alte detalii

Ghete UGG Cityfunc Chelsea

Apreciate pentru confortul și căldura pe care le oferă ghete din colecția UGG Lifestyle sunt fabricate din piele de oaie cu două fețe, având exteriorul din piele întoarsă (suede) și interiorul din lână.

image

Ghete UGG Cityfunc Chelsea

Ghete din colecția UGG Lifestyle și categoria de sport Lifestyle.

Vezi prețul și alte detalii

Pantofi sport GRYXX albastri

Fabricați din material textil și piele naturală, pantofii sport Gryxx albaștri sunt apreciați pentru flexibilitate tălpii și aspectul plăcut. Reducerea operată de retailer este de 60%.

image

Pantofi sport GRYXX albastri

Pantofi sport din piele și material textil

Vezi prețul și alte detalii

Apple Watch Seria 10, GPS + Cellular, 46 mm, Slate Titanium Case, Black Sport Band, M/L

Flanco a pregătit oferte atractive la sute de produse electro-IT, de la telefoane și laptopuri, la aparate electrocasnice mari și mici. Printre produsele vedetă ale acestei ediții se numără Apple Watch Seria 10, GPS + Cellular, 46 mm, Slate Titanium Case, Black Sport Band, M/L

image

Apple Watch Seria 10, GPS + Cellular, 46 mm, Slate Titanium Case, Black Sport Band, M/L

Smartwatch rezistent la apă

Vezi prețul și alte detalii

Laptop Lenovo

evomag desfășoară campania de Black Friday 2025 în perioada 24 octombrie – 9 noiembrie, în 3 etape distincte (24 - 30 octombrie, 31 octombrie – 6 noiembrie și 7 – 9 noiembrie) și oferă reduceri de până la 70% la zeci de mii de produse din toate categoriile: televizoare, electrocasnice mari și mici, telefoane, laptopuri, gadgeturi smat, produse de gaming, trotinete electrice etc.

Laptop Lenovo ThinkBook 16 G7 IML (Procesor Intel® Core™ Ultra 5 125U (12M Cache, up to 4.30 GHz), 16" WUXGA, 16GB DDR5, 1TB SSD, Intel Graphics, Gri)

image

Laptop Lenovo ThinkBook 16 G7 IML

Procesor Intel® Core™ Ultra 5 125U (12M Cache, up to 4.30 GHz), 16" WUXGA, 16GB DDR5, 1TB SSD, Intel Graphics, Gri

Vezi prețul și alte detalii

Până în prezent au demarat sau au anunțat campanii promoționale de Black Friday 2025 companiile Altex (inclusiv Media Galaxy și Brico Depot), Flanco, evomag, Fashion Days, Trendyol și eMag.

* Acest articol conține link-uri de afiliere

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

