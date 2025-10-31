Meciul care scoate în stradă mai multe troleibuze, autobuze și tramvaie. Mesajul transmis de CTP

Mai multe linii de autobuz, troleibuz și tramvai vor fi suplimentate, sâmbătă 1 noiembrie, cu ocazia derby-ului de la Cluj. Sunt așteptați peste 20.000 de spectatori, așa că graficele de circulație ale unor linii de transport public vor fi prelungite.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) anunţă suplimentarea transportul public pe mai multe linii, cu ocazia meciului de fotbal FC Universitatea Cluj - FCSB, din cadrul etapei a 15-a a SuperLigii de fotbal.

„Cu ocazia meciului de fotbal FC Universitatea Cluj - FCSB ce se va desfășura pe Cluj Arena în data de 1 noiembrie, de la ora 20:30, graficele de circulație a următoarelor linii vor fi suplimentate și prelungite, pentru preluarea suporterilor: Autobuze: 31 și 24B, Troleibuze: 6, 25 și 30 și Tramvaie: 101 și 102”, menționează reprezentanții CTP Cluj.