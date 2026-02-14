Foto Incendiu la un bloc din Cluj Napoca. Patru persoane au fost evacuate

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după-amiază, la o autoutilitară și la fațada unui bloc de locuințe situat pe strada Henri Barbusse din municipiul Cluj-Napoca.

„Pompierii din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Cluj-Napoca intervin în aceste momente pentru limitarea şi stingerea flăcărilor care au cuprins o autoutilitară şi faţada unui bloc de locuinţe situat pe strada Henri Barbusse din municipiul Cluj-Napoca”, a informat, sâmbătă după-amiază, ISU Cluj.

La intervenție participă patru autospeciale de stingere, două autoscări, un echipaj SMURD și unul al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj. Pompierii acționează pentru limitarea și stingerea flăcărilor.

Patru persoane au fost evacuate din imobil, dintre care una primește îngrijiri medicale, fiind conștientă și cooperantă, potrivit ISU Cluj.