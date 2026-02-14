search
Foto Incendiu la un bloc din Cluj Napoca. Patru persoane au fost evacuate

0
0
Publicat:

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după-amiază, la o autoutilitară și la fațada unui bloc de locuințe situat pe strada Henri Barbusse din municipiul Cluj-Napoca.

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, în Cluj Napoca. FOTO: ISU Cluj
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, în Cluj Napoca. FOTO: ISU Cluj

„Pompierii din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Cluj-Napoca intervin în aceste momente pentru limitarea şi stingerea flăcărilor care au cuprins o autoutilitară şi faţada unui bloc de locuinţe situat pe strada Henri Barbusse din municipiul Cluj-Napoca”, a informat, sâmbătă după-amiază, ISU Cluj.

La intervenție participă patru autospeciale de stingere, două autoscări, un echipaj SMURD și unul al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj. Pompierii acționează pentru limitarea și stingerea flăcărilor.

Patru persoane au fost evacuate din imobil, dintre care una primește îngrijiri medicale, fiind conștientă și cooperantă, potrivit ISU Cluj.

FOTO: ISU Cluj
FOTO: ISU Cluj
Cluj-Napoca

