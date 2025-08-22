Evenimentul care schimbă programul mijloacelor de transport într-un oraș important din România. Anunțul oficial dat de CTP

Mai multe tramvaie, troleibuze și autobuze vor fi mobilizate la Cluj-Napoca, în zona stadionului „Cluj Arena”, pentru a face față numărului mare de spectatori așteptat la unul dintre evenimentele sportive importante ale sfârșitului de săptămână. E vorba de meciul de sâmbătă seara dintre U Cluj și Dinamo.

Derby-ul U Cluj - Dinamo este cap de afiș în etapa a șaptea din SuperLiga de fotbal. Compania de Transport Public Cluj (CTP) anunță schimbări importante în programul unor linii de autobuz, troleibuz și tramvai care ajung la stadion sau în proximitatea lui.

„Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informează publicul călător că, în data de 23 august 2025, pentru a facilita deplasarea spectatorilor de la Cluj Arena spre domiciliu după încheierea meciului de fotbal FC Universitatea Cluj – F.C. Dinamo Bucuresti, programul mijloacelor de transport va fi suplimentat în intervalul orar 23:15 – 24:00 pe liniile de:

Autobuze: 9, 24B, 30, 35 si M 26;

Troleibuze: 1, 3, 4, 6 si 25;

Tramvaie: 101 si 102L.

Reamintim de asemenea calatorilor ca pot utiliza dupa ora 23:00 si liniile de noapte 25 N (Str. Unirii – Str. Bucium), 54 N (Cart. Zorilor – Cart. Grigorescu), respectiv 5 N (P-ta Garii – Str. T. Vuia) ale caror programe pot fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro si in aplicatia de mobil Tranzy”, se menționează într-un comunicat dat de CTP Cluj.