Motivul pentru care traseul unei importante linii de transport în comun va fi deviat. Anunțul oficial făcut de CTP

Reprezentanții Companiei de Transport Public Cluj-Napoca au anunțat că traseul uneia dintre cele mai solicitate linii de autobuz va fi deviat în următoarea perioadă.

Linia de autobuz 30 din Cluj-Napoca va avea traseul deviat, începând cu data de 19 august. Motivele sunt explicate de reprezentanții Companiei de Transport Public (CTP).

„Ca urmare a lucrărilor edilitar gospodărești efectuate de către Nord Conforest SA în P-ța 14 Iulie, cu închiderea circulăției auto pe latura vestică, sudică și estică, linia 30 de autobuze (Cartier Grigorescu – str. Aurel Vlaicu) va circula deviat între P-ta 14 Iulie și Str. George Coșbuc, începând cu dată de 19 august 2025: Dus: Din P-ța 14 Iulie – str. Octavian Goga – Pod Napoca – Splaiul Independenței – Str. George Coșbuc / Întors: Din Str George Coșbuc – Splaiul Independenței – Pod Napoca – str. Octavian Goga – P-ța 14 Iulie”, susțin reprezentanții CTP Cluj.

Drept urmare, mai multe stații vor fi suspendate temporar, pe durata lucrărilor, însă vor fi alocate altele.

„Se suspendă temporar, pe perioada lucrărilor, stațiile Sigismund Toduță, P-ta 14 Iulie Vest, Cluj Arena și Splaiul Independenței. Se alocă suplimentar stațiile P-ta 14 Iulie Sud, Hotel Napoca, Octavian Goga și P-ta 14 Iulie Nord. Vă mulțumim pentru înțelegere.Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A”, se precizează într-un comunicat al companiei clujene.