Electric Castle, un mare parc de distracții cu muzică. Cum au compensat organizatorii „ploaia” de concerte anulate

La ediția din acest an a Electric Castle vremea a fost bună, însă a „plouat” cu anulări ale concertelor unor artiști renumiți. Atmosfera de mare parc de distracții pe care o are festivalul a compensat mare parte din supărarea fanilor. Cel mai consumat produs a fost înghețata.

Dacă anii trecuți ploaia a dat mari bătăi de cap organizatorilor Electric Castle, la ediția a IX-a a festivalului din Bonțida a plouat cu anulări. Trei dintre artiștii cei mai importanți - Peggy Gou, Rezz și The Chemical Brothers - și-au anulat concertele. În pofida supărării unora dintre fanii artiștilor amintiți, nu s-au înregistrat renunțări importante la abonamentele cumpărate. Cifrele privind numărul de participanți în cele cinci zile de festival arată bine: 232.000 de persoane.

Line-up-ul nu a fost grozav în ceea ce privește numele consacrate, mai ales în condițiile anulărilor amintite, însă organizatorii au compensat în alte direcții. Sergiu, un clujean care vine din 2016 la EC, susține că prețurile biletelor sunt comparabile cu cele de la un festival din străinătate.

„E cam acolo. La festivalul Primavera din Barcelona, intrarea e mai scumpuță, cred că spre 300 euro era abonamentul, în timp ce aici e în jur de 200 de euro, dar line up-ul nu se compară. Acolo erau trei headlineri într-o seară, aici sunt doi în tot festivalul”, a spus tânărul. El a precizat că sunt și părți bune ale unui line-up mai aerisit: „Nu trebuie să fugi de la o scenă la alta”.

Dimitri, un francez care lucrează în industria jocurilor video în Paris și care a venit pentru prima dată la EC, susține că cel mai scump este prețul de intrare în festival.

„200 de euro este o sumă și pentru un salariu francez. E preț francez, un mare festival în Franța costă 200-250 de euro. Line-up-ul și colecția de artiști sunt mari și prestigioase la EC. Sunt multe nume cunoscute, multe nume locale, ceea ce e foarte bine, pentru că eu vin să văd și artiști români. E de calitate într-adevăr. Locul e de mare calitate, îmi place că e foarte familial. Multe locuri pentru copii, atmosfera e foarte familială și relaxată”.

O trupă precum Morcheeeba - care a fost pe scena principală, duminică, de la ora 21.00, „în prime time”, la EC, am văzut-o la Untold ascunsă undeva la o scenă din parc, la ore mici ale dimineții. Macklemore, Iggy Pop și Subcarpați sunt show-urile ce au stabilit recordurile de audiență de la EC #9, conform organizatorilor. Vedem din nou o diferență față de Untold, unde Subcarpați intră, de obicei, pe scena principală, pe la ora 17.00 pentru a „încălzi” publicul pentru marile spectacole de seară/noapte.

Un parc de distracții pentru oameni mari

În contextul unui line-up mai aerisit organizatorii au compensat cu varietate: au venit 323 de artiști din 27 de țări care au făcut spectacol pentru toate gusturile. EC îți permite să descoperi artiști în devenire, astfel printre pariurile câștigate de organizatori s-au numărat Queralt Lahoz, Noga Erez și Brutus care, la prima lor prezență în România, au reușit să facă neîncăpător spațiul de la scena Hangar.

Un alt punct forte al Electric Castle este faptul că organizatorii au reușit să amenajeze o sumedenie de scene pitorești în păduricea de pe domeniul Castelului Banffy din Bonțida, una dintre cele mai populare fiind zona unde s-a adus nisip astfel încât să se recreeze atmosfera de litoral. De asemenea, experiențele din timpul festivalului, care nu au de-a face cu muzica, nu te lasă să te plictisești niciun minut.

Poate cel mai mult pentru succesul EC contează atmosfera. De multe ori am avut impresia că sunt într-un mare parc de distracții pentru oameni mari, unde se ascultă și muzică, însă scopul principal e distracția.

Experința lui Tudor Giurgiu, președintele TIFF, relatată pe Facebook este relevantă în acest sens: „Am fost douã zile la @electriccastle. As mai fi stat o sãptãmânã dacă era. Program redus, din motive evidente, dar am profitat la maximum. Iggy, Sigur Ros, Nothing But Thieves, OCS, Grimus, Blackwave (ce bine au sunat), dar m-am dat și cu mașinuțele (eram mai happy decât copilu’ după cum se poate vedea), am dormit pe iarbă, am revãzut o tonă de prieteni, am mâncat o supă vietnameză genială la @the.phobar. Transportul cu autocarele EC impecabil, atmosferă relaxată peste tot în festival. Ne vedem la anu’, cu sau fără Peggy Gou, oricum habar n-am cine e”.

Mai trebuie să adăugăm că înghețata a fost pentru prima oară în topul produselor vândute - peste 100 de kilograme - și imaginea e completă. Este drept că a fost și foarte cald.

Sarmale, shrimp po și jamon iberico cu „patatas fritas”

O mare parte a experienței de EC are legătură cu răsfățul culinar și bahic, iar ofertele sunt extrem de variante. Prețurile sunt piperate, ca de festival. Probabil cel mai căutat răsfăț culinar, care merge bine cu bere sau cu alte licori, hamburgerul - se învârte în jurul sumei de 45 de lei și îl poți găsi în toate formele, chiar și vegan. „Mâncarea săracului”, deliciosul hot dog american vine cu un preț dolofan – 30 de lei.

Shaorma la EC are o denumire mai hipsterească – wrap – care tot aia e și costă mai mult, adică vreo 30 de lei. Varianta italiană a shaormei, piadina, costă vreo 40 de lei. Dacă vrei răsfăț exotic, iei un shrimp po, adică supă vietnameză de creveți, cu „doar” 43 de lei sau un butter chicken, pui cu unt în română, dar parcă mai bine sună varianta englezească a celebrului preparat indian cu mult curry, care costă 39 de lei. Dacă-ți place mâncarea mexicană, un burrito de porc te „ușurează” de 49 de lei sau dacă te strânge bugetul, un taco de 38 de lei e recomandat.

Dacă ești fan Barcelona trebuie să încerci un jamon iberico cu „patatas fritas” și multe alte ingrediente delicioase care dau insomnii celor aflați la dietă. Și pentru că „noi suntem români”, nu puteau lipsi sarmalele (32 de lei o porție), gulașul de Bonțida (34 de lei) – despre care nici nu știam că există, dar sună a invenție de marketer odihnit, mici de la Cocoșatu (29 de lei o porție de cinci mici) sau o plăcintă cu brânză la 18 lei. Cât privește băutura, cerul e limita, dar mai ales cardul tău, care s-ar putea să fie nefericit dacă exagerezi.

Totuși, sunt variante și pentru cei care nu vor să cheltuiască foarte mult. EC este un festival prietenos cu fanii de toate vârstele, așa că nu e o priveliște rară să vezi părinți cu copii care descoperă împreună toate scenele ascunse și experiențele interesante. Un astfel de exemplu sunt clujenii Andra și Adrian, care au venit cu fetița lor de circa 10 ani, Ema, la castelul de la Bonțida. Ei spun că mâncarea luată de la supermarketul din festival pentru o întreagă zi a costat cam cât parcarea mașinii – 50 de lei.