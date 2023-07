Ce să nu ratezi la Electric Castle 2023. Surpriza privind transportul: cel mult 30 de minute de așteptare

După problemele de anul trecut cu transportul, organizatorii au un obiectiv ambițios: 30 de minute maximum așteptare. Ce concerte să nu ratezi și ce e bine să știi despre ediția a 9-a Electric Castle (19-23 iulie) am aflat de la PR-ul festivalului Renate Roca-Rozenberg.

Pentru a evita situația de anul trecut, când s-a așteptat chiar și câteva ore un autobuz spre oraș, organizatorii Electric Castle (EC) au luat măsuri: au suplimentat cu 30% numărul de autobuze și cu 50% capacitatea în trenurile EC. „Timpul de așteptare în orele de vârf va fi de aproximativ 30 de minute” - este angajamentul luat față de fanii festivalului.

Am întrebat-o pe Renate Roca-Rozenberg, PR-ul festivalului, ce trebuie să știe fanii cărora li se pare acest obiectiv prea frumos să fie adevărat și ce pot face pentru a se asigura că vor ajunge la EC în condiții optime.

„Ca în cazul oricărei călătorii, o minimă organizare în avans e foarte utilă. Mașina personală ar trebui să fie ultima opțiune din foarte multe motive, dar dacă totuși asta e alegerea ta, ia cu tine mai mulți prieteni, toate mașinile cu capacitate ocupată 100% au parcare gratuită. Ia-ți biletul online, te scutește să aștepți și salvează-ți numărul prin care poți ține legătura directă cu noi pe whatsup (+40 749 863 286) dacă vrei să ne sesizezi ceva legat de transport”, a precizat ea.

Dacă nu ești foarte decis cu ce vrei să ajungi la Bonțida, organizatorii au publicat un tabel cu recomandările de transport, în funcție de oră, care te ajută să iei decizia cea mai bună: tren, autobuz sau mașină.

În ceea ce privește conceptul din spatele line-up-ului ales pentru cea de-a 9-a ediţie EC, Renate explică: „Alegerile finale în line-up sunt o combinație între ce-și dorește publicul să găsească în festival și ce anticipăm că va fi „the next hot thing” (următoarea trupă care va avea succes – n. red.). Amestecul de genuri muzicale e deja o marcă Electric Castle unde fanii muzicii știu că vor găsi și metal, și electro, și indie dar și un strop de jazz sau simfonic, sau scene dedicate doar pentru reggae și hip hop. Pentru ediția aceasta avem un line up solid, artiști cu o super carieră în spate, precum Iggy Pop, Macklemore sau George Ezra, show-uri spectaculoase cu The Chemical Brothers sau Pendulum, nume consacrate din trip hop ca Morcheeba sau Zero7 dar și foarte mulți artiști remarcați de critici însă mai puțin notorii”

Recomandări pe zile

Am rugat-o pe Renate Roca să ne recomande cinci (unul pentru fiecare zi) show-uri care nu trebuie ratate anul acesta.

„Miercuri, e ziua 0, nu avem încă toate scenele deschise, dar sigur nu vrei să ratezi San Holo la Hangar. Joi, nu ai de ales, George Ezra și Macklemore vin pentru prima dată în România, trebuie să fii printre cei care se bucură de aceste premiere”, a detaliat PR-ița.

Vineri, PR-ul anunță o noapte lungă, dar indiferent de preferințele muzicale, nu trebuie să ratezi The Chemical Brothers. „Sâmbătă, fugi repede după show-ul Nothing But Thieves să-l vezi pe Young Lean. Duminică, Morcheeba din nou, și din nou, și din nou”, a încheiat ea.

Lăsând la o parte capetele de afiș, am întrebat-o pe Renate Roca ce trupe ar recomanda pentru cei care doresc să experimenteze. „Punctăm foarte bine la prezențe feminine puternice, anul acesta, așa că recomandăm să nu ratați Nova Twins, Los Bitchos, un amestec de muzică latino-americană și surf rock, Emma Ruth Rundle, poezie curată în stil gothic folk sau Noga Erez, israelianca ce a colaborat și cu Missy Eliott”, prezintă PR-ul.

Recomandările continuă cu The HU live. „Nu sunt mulți DJ care să știe la fel de multe despre jazz și muzică electronica precum Gilles Peterson, o personalitate a industriei muzicale britanice, și dacă vreți să știți cu sună hit-uri hip hop cântate de fanfară, Meute ne oferă ein tag wie gold cu o trupă nebună de muzicieni, le veți recunoaște piesele din seria Babylon Berlin”, completează PR-ul Electric Castle.

Ce facem când nu sunt concerte

Nici în timpul zilei, fanii nu se pot plictisi. „Un tur complet e absolut necesar, e păcat să ratezi ceva mai ales că sunt gândite pentru toate momentele zilei. Poți să-ți începi ziua cu yoga sau sport, apoi îți alegi outfit-ul zilei la anti-mall, unde 20 de designeri sunt pregătiți să îți ofere un look altfel, prânzul îți va lua mai mult timp, ai 35 de restaurante din care să alegi, după care te relaxezi fie la plimbări cu balonul, fie în zona de archade games”, detaliază ea.

A doua parte a după-amiezii e pentru EC Talks, unde îi vei putea auzi pe Irvine Welsh sau Maia Morgenstern. Copiii sunt așteptați cu jocuri și activități într-o zonă dedicată, la fel și tinerii care au Youth 21 Area, lângă Drip Stage.

Responsabilitate socială

În ceea ce privește responsabilitatea socială, EC se concentrează mult pe sustenabilitate și pe dezvoltarea inițiativelor de la ultimele două ediții. „Mizăm pe o gestionare responsabilă a resurselor, atât de către noi, cât și de către participanți, prin colectare selectivă ce transformă deșeurile în donații pentru reabilitarea castelului, utilizarea minimă a mijloacelor de transport mai puțin prietenoase cu mediul, colaborăm cu ONG-uri ce vin cu parte importantă de educație non formală, adaptată atmosferei din festival, căutați Energy Playground pentru distracție și informații”, a explicat Renate Roca.

De anul acesta, inițiativele de mediu se vor derula și în afara perioadei festivalului: acțiuni de plantări primăvara și toamnă, dar și proiectul de înlocuire a covorului de iarbă pe toată suprafața festivalului. Scopul final este ca până în 2028 să se obțină ISO 20121, standardul internațional ISO pentru evenimente sustenabile.

În ceea ce privește vremea, aceasta „va fi perfectă pentru distracție, ca la orice ediție de Electric Castle”. „Avem mii de fani ce ne-au demonstrat că prognozele meteo sunt doar detalii care n-au cum să-ți încurce programul”, mai spune specialista PR.

Linie de siguranță - aveți grijă unul de celălalt

Renate Roca-Rozenberg, PR Electric Castle, pune accentul pe politica de toleranță zero față de orice acțiune care poate crea disconfort fizic sau psihic pentru participanți.

„Aveți grijă unul de celălalt, politica noastră este de zero toleranță la orice acțiune ce poate crea disconfort fizic sau psihic pentru participanți. Nu ignorați situații ce vă par anormale, chiar dacă e festival regulile de bun simț rămân aceleași, apelați la Safety Line – 0731.333.100, sau, dacă vă simțiți agresați și nu știți cum să reacționați, nu uitați cuvintele cheie, Angel Shot. Le folosiți la orice bar și personalul va înțelege că aveți nevoie ajutor”, a spus ea.