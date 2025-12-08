Candidații la Primăria Capitalei care au luat împreună 6.600 de voturi, deși fiecare a depus câte 18.000 de semnături

Opt dintre candidații la Primăria Capitalei nu au reușit să obțină la alegerile din 7 decembri, ca număr de votur, nici măcar un sfert din numărul de semnături pe care le-au depus când s-au înscris în cursa electorală.

Pentru a intra oficial în cursa pentru Primăria Capitalei, fiecare candidat a fost obligat de lege să strângă cel puțin 18.000 de semnături de susținere.

Însă, în urma alegerilor organizate duminică, mai mult de jumătate dintre acești candidați nu au reușit să obțină voturi, împreună, nici măcar un sfert din semnăturile care i-ar fi fost necesare unui singur competitor.

Astfel, în ordinea voturilor obținute, clasamentul celor care nu au avut de spus prea multe în aceste alegeri arată în felul următor.

- George Burcea: 1.181 voturi

- Gheorghe Nețoiu: 1.104 voturi

- Oana Crețu: 1.032 voturi

- Angela Negrotă: 844 voturi

- Dan Trifu: 804 voturi

- Filip Titian: 615 voturi

- Gheorghe Macovei: 555 voturi

- Mihai Lasca: 483 voturi

Este de menționat că doi dintre candidații prezenți pe buletinele de vot, Orlando Teodorovici și Gheorghe Vlad, au anunțat cu puțin timp înainte de ziua votului că își retrag candidaturile. Chiar și așa, Teodorovici a primit 1.610 voturi, iar Vlad Gheorghe 633 de voturi.