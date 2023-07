La cort la Electric Castle sau în gazdă la Vama Veche? Aventura a doi bucureșteni: „Am mai văzut ploaie, dar nu în așa hal“

Doi bucureșteni care și-au cumpărat din 2022 bilete la Electric Castle au vrut să le vândă pentru a petrece două zile la Vama Veche, însă și-au dat seama că și-ar fi permis cazare la gazdă, așa că până la urmă și-au luat cort și s-au aventurat la Bonțida (Cluj).

„Decizia de a merge cu cortul la Electric Castle a venit în urma unui calcul simplu; am încercat să vindem biletele premium de la EC până în ultimul moment și cu cei 1.500 de lei să plătim 2 nopți la Vama Veche - la ce prețuri sunt în Vamă probabil că cei 1500 ne permiteau doar cazarea la gazdă - însă nu am reușit să vindem biletele așa că am trecut la planul B, să ne bucurăm de biletele cumpărate de prin 2022”, a scris, pe Facebook, Ionuț Popa, un bucureștean cu spirit de aventură.

Pentru a nu fi nevoiți să ia un credit de nevoi personale pentru a acoperi cazarea în Cluj-Napoca, pe perioada festivalului ce se derulează în perioada 19-23 iulie 2023, cuplul a luat o decizie curajoasă.

„Fiind in ultimul moment, cu festivalul deja început, miercuri la 20.30 eram la Decathlon pregătiți sufletește pentru primul nostru cort, implicit de prima noastră aventură cu cortul. Am ales cortul, am ales saltelele, am ales sacii de dormit, ne-am făcut bagajele, iar joi la prima oră am pornit motorul și țuști la Bonțida”, povestește, plin de umor, Ionuț.

„Am mai văzut ploaie, dar nu în așa hal”

Pe la ora 18.00 au ajuns cu bine la Electric Castle și cu ceva efort au găsit loc de parcare.

„Cu gândul la montarea cortului, umflarea saltelelor și restul procesului, spiritul de aventură era lat cât satul Bonțida și înalt până la nori… fapt pentru care în primul minut de la oprirea motorului s-au rupt norii, la propriu. Am mai văzut ploaie, dar nu în așa hal, na, ori fi râs norii ăia gâdilați de spiritul nostru de aventură”.

Ploaia este o veche cunoștință a organizatorilor Electric Castle, devenită, la un moment-dat, un element-cheie al festivalului, care a demonstrat că aceia care vor să se distreze nu pot fi împiedicați de nicio ploaie.

„Mă simt mai puternic decât Rambo”

„În fine, spiritul a murit, ploaia s-a oprit, soarele a ieșit, iar noi ne-am revenit! Acum începe partea frumoasă: noi, Popa’s Family, am montat primul nostru cort, am umflat primele noastre saltele, am întins primii noștri saci de dormit. Dă-i cu concerte, dă-i cu distracție, dă-i cu mâncarea EXCELENTĂ de la festival și hop se face ora 4.30 dimineața, ora perfectă pentru primul nostru somn în cortul minunat, pe bune minunat, fiindcă somnul în cort a depășit la calitate peste 50% din hotelurile vizitate de mine”, povestește Ionuț.

Și pentru că au avut norocul începătorului, prima dimineață la cort a simpaticului cuplu de bucureșteni a fost răcoroasă și fără soare.

„La final vă spun că am un sentiment de “Yes we can”, practic o noapte în cort mă face să mă simt mai puternic decât Rambo când era cu mitraliera în mână prin pădurile din Vietnam. O să continui să pun aici următoarele experiențe si aventuri cu cortul, de vreme ce pentru noaptea asta se anunță 2-3 ore de ploaie. Chhh… chhhh... over!”, a încheiat Ionuț povestea.

Distracția însă continuă.