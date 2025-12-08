Câine ținut închis într-o autoutilitară, salvat de polițiștii de la Protecţia animalelor

Polițiștii de la Protecţia animalelor Argeş au salvat un câine ținut într-o autoutilitară de către stăpânul său. Patrupedul era neîngrijit, nevaccinat, nemicrocipat, iar spaţiul în care acesta era închis devenise insalubru.

Intervenţia poliţiştilor de la Protecţia animalelor Argeş a avut loc săptămâna trecută, în urma unei sesizări privind faptul că un câine este închis într-o autoutilitară.

„Întreaga activitate s-a derulat cu o abordare etapizată, menită să clarifice progresiv toate aspectele semnalate şi să asigure protecţia animalului. În urma acestor verificări, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Argeş au constatat că un câine metis de Beagle se afla închis într-o autoutilitară, fără posibilitatea de a ieşi, într-un spaţiu care a devenit insalubru.

De asemenea, exemplarul canin prezenta o afecţiune vizibilă la unul dintre ochi, pentru care, din verificări, a rezultat că nu fusese asigurată asistenţă sau tratament medical de specialitate”, informează, luni, oficialii Poliţiei Argeş.

Verificările făcute de Poliţie au arătat că animalul nu era microcipat şi nici sterilizat, contrar obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Poliţiştii l-au identificat pe proprietarul animalului, acesta fiind un bărbat de 53 de ani.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că acesta a explicat poliţiştilor că i-a rămas câinele după ce s-a despărţit de soţie şi a decis să îl ţină în autoutilitară pentru că lucrează multe ore pe zi, timp în care este plecat de acasă, şi s-a temut că animalul îi va provoca distrugeri în locuinţă dacă este lăsat prea mult timp singur.

Prin urmare, el a decis să închidă câinele în autoutilitara pe care o deţine, gândindu-se că în acest fel maşina este şi păzită.

Câinele a fost acolo aproximativ o săptămână.

„Poliţiştii înţeleg, atât profesional cât şi uman, nevoia unei persoane de a-şi asigura măsuri de protecţie a bunurilor pe care le deţine, însă oamenii nu trebuie să desconsidere aspectele privind protejarea drepturilor animalelor, ce depind de acţiunile deţinătorilor pentru a le asigura adăpost, hrană şi îngrijire”, este mesajul Poliţiei Argeş, în acest context.

Poliţiştii au dispus plasarea în adăpost a animalului şi sancţionarea contravenţională a proprietarului, acesta primind un avertisment.