Crimă înainte de parastas: o femeie din Galați și-a ucis soțul cu două lovituri de cuțit

O femeie din județul Galați și-a ucis soțul cu un cuțit de bucătărie, după ce au început să se certe în timp ce se pregăteau să meargă la un parastas.

Poliţiştii au fost alertaţi vineri seară, în jurul orei 23:40, prin apel la 112 de către Serviciul de Ambulanţă Galaţi, cu privire la faptul că, în localitatea Fundeanu, județul Galaţi, a fost solicitată intervenţia pentru acordarea de îngrijiri medicale unui bărbat, în vârstă de 56 de ani, găsit inconștient şi care prezenta multiple plăgi tăiate.

"Din verificările preliminare a reieșit că, în aceeaşi seară, în jurul orei 23:30, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se aflau la domiciliul comun, bărbatul ar fi fost agresat fizic de către soţia sa, în vârstă de 53 de ani, care i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect tăietor-înţepător", a transmis IPJ Galați printr-un comunicat citat de Observator.

Potrivit anchetatorilor, femeia, în vârstă de 53 de ani, și-a înjunghiat soțul de două ori, una dintre lovituri fiind în inimă. Martori au fost mai multe rude, care erau de față când cei doi au început să se certe, relatează presa locală.

Femeia se află acum în custodia autorităților. Vecinii spun că nu este pentru prima oară când aceștia s-au certat și că scandalurile erau un lucru obișnuit pentru ei.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați, cercetările fiind continuate de către un procuror criminalist împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, in vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc fapta și pentru luarea măsurilor legale ce se impun.