Evadare din gelozie. Deținutul de la Mărgineni a fugit după ce a aflat că iubita minoră are o relație cu fostul coleg de celulă

Deținutul care a pus pe jar polițiștii din două județe timp de 15 ore ar fi evadat din Penitenciarul Mărgineni dintr-un motiv personal, și anume gelozia.

Potrivit declarațiilor sale, Ion Miloșiu a fugit după ce a aflat că iubita sa, o adolescentă pentru care a ajuns după gratii, ar avea o aventură cu fostul lui coleg de celulă, eliberat condiționat de câteva zile.

Condamnat în martie la 5 ani și 10 luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, deținutul de 32 de ani și adolescenta de 14 ani au deja doi copii împreună. În închisoare, el ar fi menținut legătura cu fata prin telefon, însă vestea că aceasta „se mărită cu altul” l-ar fi determinat să acționeze impulsiv. Bărbatul ar fi vrut să o surprindă „în fapt” pe tânără.

„Dacă ea s-a măritat cu altul, el ce o fi zis? Că poate o prinde în fapt! Dar prost că a făcut treaba asta! Eu nu cred că a venit încoace. Vreau să-l văd şi eu, că îmi e dor de el!”, a declarat mătușa evadatului, conform Observator News.

Evadarea a fost posibilă din cauza mai multor breșe de securitate: lipsa unui paznic în foișor, scările neprotejate cu sârmă ghimpată și un supraveghetor care și-a părăsit temporar postul. Profitând de aceste circumstanțe, bărbatul a sărit gardul închisorii în doar două minute. Acum, la 24 de ore de la incident, paza foișorului este asigurată de un gardian.

Fugarul a fost prins miercuri, 13 august, în podul unei case din localitatea Poiana Vărbilău, județul Prahova, la peste 50 de kilometri de penitenciar.

El va primi o pedeapsă suplimentară între 6 luni și 3 ani pentru evadare.

În paralel, la Penitenciarul Mărgineni a fost declanșată o anchetă internă pentru a stabili responsabilitățile în cazul breșelor de securitate.