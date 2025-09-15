search
Luni, 15 Septembrie 2025
Clujenii pot intra cu animalele de companie în clădirea Primăriei. Ce reguli trebuie să respecte

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat, printr-un videoclip publicat luni pe rețelele de socializare, că oamenii pot intra în clădirea Primăriei cu animalele de companie.

Emil Boc/FOTO: Captură video
Emil Boc/FOTO: Captură video

„De astăzi (luni, 15 septembrie 2025 - n. red.) toate animalele de companie au dreptul să intre în Primăria Cluj-Napoca. Puteți veni în Primărie cu animalele de companie. Și prietenii noștri necuvântători au dreptul să intre în Primărie și în toate instituțiile subordonate”, a transmis Emil Boc, într-un clip video.

Primarul reamintește că pentru acces trebuie respectate câteva reguli minime elementare, printre care dotarea cu:

  • lesă
  • rucsac
  • coș pentru pisici
  • animalul să fie sănător, cu certificat sanitar
  • pungă pentru animalele de companie

„Un oraș mai prietenos cu animalele de companie este un oraș mai bun cu oamenii. Deschidem o nouă normalitate la Cluj. Să ne bucurăm de ea. Să ne bucurăm că împreună putem fi cu animalele de companie inclusiv la Primărie. E o formă de respect pentru animalele de companie, un semn de civilizație, un semn că noua normalitate este la ea acasă, la Cluj-Napoca”, a mai transmis Emil Boc.

Accesul animalelor în instituții, permis și la București

Acest lucru este permis și în București, încă din martie 2025. La acea vreme, Consiliul General al Capitalei anunțase că accesul cu animale de companie va fi permis în sediile Primăriei Capitalei și instituțiilor de interes local, scrie Agerpres.

Este vorba despre câini sau pisici, indiferent de talie și de rasă. Conform hotărârii, nu va fi permis accesul cu animale de companie în spitale, muzee, săli de spectacol și de teatru sau în Grădina Zoologică.

La intrarea în sediul PMB și în sediile instituțiilor publice de interes local va fi afișat, într-un loc vizibil, un anunț care informează publicul asupra faptului că accesul cu animale de companie este permis. Regulamentul de acces va fi afișat în interiorul instituțiilor și va fi disponibil și online.

Fiecare instituție va desemna cel puțin un angajat responsabil de înregistrarea incidentelor într-un registru și de gestionarea acestora. El va decide măsurile necesare, în funcție de gravitatea incidentelor.

Câinii vor trebui să fie ținuți în lesă în permanență, iar pisicile într-o cușcă de transport corespunzătoare.

Câinii care fac parte din rasele considerate periculoase vor trebui să poarte și botniță.

Deținătorii animalelor vor trebui să prezinte, la cererea angajaților responsabili desemnați, carnetul de sănătate al animalului, care atestă că acesta este vaccinat și deparazitat. Animalele trebuie să fie sănătoase, curate și să nu prezinte semne de boală contagioasă sau paraziți externi.

Deținătorii sunt obligați să se asigure că animalele lor nu cauzează disconfort sau deranj publicului sau personalului instituției.

Animalele vor putea beneficia de castroane cu apă puse la dispoziție de instituție.

Persoanele care încalcă regulamentul vor primi avertismente verbale până la interdicția de a mai intra în instituție însoțite de animalele de companie, în funcție de gravitatea faptelor.

