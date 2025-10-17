Un bărbat de 51 de ani a fost arestat după ce a lăsat însărcinată o minoră în vârstă de 15 ani. Violurile au început când copila avea 13 ani

O fată de 15 ani din judeţul Arad ar fi rămas însărcinată cu un bărbat de 51 de ani, recidivist, în urma unei relaţii care ar fi durat aproximativ doi ani şi care ar fi început pe când copila avea doar 13 ani. Individul a fost arestat preventiv pentru viol.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad precizează că s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru viol săvârşit asupra unui minor în formă continuată, potrivit Agerpres.

„Începând cu anul 2023 şi până în luna mai 2025, inculpatul M.I., recidivist din judeţul Arad (în vârstă de 48 de ani la data primului act şi având 51 de ani la data ultimului act) a întreţinut, în repetate rânduri, raporturi sexuale normale şi anale cu persoana vătămată minoră în vârsta de 13 ani (la data primului act), iar ca urmare a raporturilor sexuale întreţinute cu inculpatul, persoana vătămată minoră a rămas însărcinată", se precizează în comunicatul procurorilor.

Arestat preventiv

Individul a a fost prezentat în faţa instanţei, care a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Amintim că, la începutul acestei luni, un bărbat de 69 de ani din Târgoviște a fost reținut de polițiști, fiind acuzat de viol asupra unei fetiţe de doar 6 ani, pe care părinţii o lăsaseră în grija lui.

În septembrie, un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost arestat prevenitv, fiind acuzat de viol asupra fiicei sale vitrege, în vârstă de doar 12 ani.