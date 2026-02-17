search
Marți, 17 Februarie 2026
Femeia care i-a permis concubinului ei să-i violeze fiica timp de patru ani a fost condamnată la peste 13 ani de închisoare. Violatorul a primit 20 de ani după gratii

Publicat:

Un caz cutremurător a fost soluționat recent de Judecătoria Arad, unde un bărbat de 44 de ani și partenera sa au fost condamnați pentru abuzuri sexuale asupra fiicei minore a femeii.

Marţi, 17 februarie, magistrații de la Judecătoria Arad au condamnat-o pe o femeie în vârstă de 36 de ani la peste 13 ani de închisoare, după ce aceasta i-a permis concubinului său, în vârstă de 44 de ani, să-i violeze timp de patru ani fiica minoră. Violatorul a primit 20 de ani de închisoare, dar, decizia nu este definitivă. Totodată, cei doi trebuie să îi plătească 50.000 de euro victimei.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad au anunțat, marți, că Judecătoria Arad l-a condamnat pe un bărbat de 44 de ani la 18 ani de închisoare pentru viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată (perioada 2020 - septembrie 2024), la cinci ani de închisoare pentru rele tratamente aplicate minorului şi la un an de închisoare pentru instigare la mărturie mincinoasă, sub forma participației improprii, urmând ca în final el să execute pedeapsa rezultantă de 20 de ani de închisoare.

Femeia, care nu poate fi numită mamă, știa despre abuzuri şi chiar a facilitat comiterea acestora. Ea a fost condamnată la 12 ani de închisoare pentru complicitate la viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată (perioada 2020 - septembrie 2024), cinci ani de închisoare pentru rele tratamente aplicate minorului, urmând ca în final ea să execute pedeapsa de 13 ani şi 8 luni de închisoare.

„În perioada cuprinsă între anul 2020 şi luna septembrie a anului 2024, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prin constrângere fizică/psihică şi profitând de imposibilitatea părţii civile minore de a-şi exprima voinţa, inculpatul L.M.T. (concubinul mamei) a întreţinut cu aceasta raporturi sexuale, acte sexuale orale şi anale, punându-i astfel în primejdie gravă dezvoltarea intelectuală şi morală. Inculpata N.A., având cunoştinţă de abuzurile sexuale la care este supusă fiica sa minoră, începând cu anul 2020 şi până în luna septembrie a anului 2024, i-a înlesnit inculpatului L.M.T. activitatea infracţională constând în întreţinerea în mod repetat a unor raporturi sexuale, acte sexuale orale şi anale, cu partea civilă minoră, prin constrângere fizică/psihică şi profitând de imposibilitatea acesteia de a-şi exprima voinţa. Prin cele menţionate anterior, precum şi prin rămânerea inculpatei în pasivitate, i-a pus în primejdie gravă dezvoltarea intelectuală şi morală”, au arătat procurorii în rechizitoriu.

Bărbatut este acuzat, de asemenea, că l-a determinat pe fiul său în vârstă de 10 ani să facă declaraţii mincinoase când a fost audiat ca martor în dosar, în octombrie 2024.

Potrivit presei locale, atunci când au început abuzurile, fata avea doar 13 ani. Autorităţile au aflat şi au intervenit abuia după ce ea a început să povestească la şcoală despre ce se întâmplă acasă.

Arad

