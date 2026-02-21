search
Episcopul de Lincoln, arestat pentru agresiune sexuală. Dieceza a transmis că situația este „profund tulburătoare”

0
0
Publicat:

Stephen Conway, episcop de Lincoln, a fost arestat în cadrul unei anchete a poliției din Lincolnshire, potrivit The Guardian. Biserica Angliei a anunțat că episcopul a fost suspendat din activitatea pastorală, în urma unei plângeri transmise echipei naționale de protecție a instituției.

Biserica Ancliei a reacționat. FOTO FB Church of England
Biserica Ancliei a reacționat. FOTO FB Church of England

Autoritățile au confirmat că un bărbat de 68 de ani a fost reținut în cadrul unei „anchete în curs, în urma unei acuzații că un bărbat a fost agresat sexual între 2018 și 2025”.

Anunțul a fost făcut după ce Biserica Angliei a declarat că episcopul Stephen Conway a fost suspendat din funcție, în timp ce se investighează o plângere.

Episcopul a fost eliberat ulterior pe cauțiune.

Reacția Bisericii Angliei

Într-un comunicat oficial, dieceza de Lincoln a precizat că procedura urmează codul de practică al Colegiului Episcopilor și include sesizarea autorităților competente.

Nu au fost oferite detalii suplimentare despre natura plângerii.

Dieceza a transmis că a pus la dispoziție sprijin pentru persoanele afectate și că nu va face alte comentarii până la finalizarea procedurilor. Reprezentanții instituției au recunoscut că situația este „profund tulburătoare” pentru comunitate și au încurajat pe oricine are nevoie de ajutor să contacteze echipa de protecție a diecezei.

Conway a devenit episcop de Lincoln în 2023, după ce anterior a ocupat funcțiile de episcop de Ramsbury și episcop de Ely. Din 2014, el este membru al Camerei Lorzilor.

