Fetiţa de 12 ani dată dispărută vineri din Sectorul 6 al Capitalei a fost găsită. Se află în afara oricărui pericol

Fetița de 12 ani din Sectorul 6, dată dispărută vineri seară după ce a plecat voluntar de la domiciliu, a fost găsită în siguranță, a anunțat sâmbătă dimineață Poliția Capitalei.

Potrivit polițiștilor, minora a fost depistată în cursul nopții, în urma verificărilor desfășurate cu operativitate. Copila nu a fost victima vreunei infracțiuni și se află în afara oricărui pericol. Fata a fost preluată de polițiști.

Apelul, lansat vineri seară

Dispariția fetiței a fost semnalată vineri. Poliția Capitalei a cerut sprijinul populației pentru găsirea sa. Fetița plecase de la adresa de domiciliu din Sectorul 6, iar familia nu a mai reușit să ia legătura cu ea.

Amintim că o alertă similară a fost dată joi, în județul Cluj, după ce o femeie de 31 de ani, împreună cu fiica ei de 4 ani, au dispărut fără urmă din satul Mintiu Gherlii.