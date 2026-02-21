Cristi Chivu a salvat situația pe ultima sută de metri! Victorie meritată pentru Inter, după eșecul usturător din Liga Campionilor

Cristi Chivu a condus Inter Milano la a șaptea victorie consecutivă în Serie A, 2-0 pe terenul celor de la Lecce. Decizia sa inspirată de a introduce doi jucători în repriza a doua s-a dovedit câștigătoare, ambii marcând după lovituri de colț.

Acum, Chivu se poate concentra liniștit pe returul cu Bodø/Glimt din play-off-ul Ligii Campionilor, echipa sa având nevoie de o victorie la trei goluri diferență pentru a merge mai departe.

Chivu, extrem de inspirat în partea secundă a duelului

Inter Milano a câștigat cu 2-0 în deplasare, pe terenul celor de la Lecce, într-un meci din Serie A.

Prima ocazie a venit repede, în minutul 10, când Dimarco a centrat și Luis Henrique a șutat puternic, dar portarul Falcone a respins mingea. Aproape de pauză, Pio Esposito a avut o șansă mare, însă portarul a intervenit din nou.

După pauză, Dimarco a marcat, dar golul a fost anulat pentru offside. Inter a deschis totuși scorul câteva minute mai târziu, grație lui Henrikh Mkhitaryan, introdus pe teren de Cristi Chivu, care a înscris după o respingere greșită la un corner.

În minutul 82, Manuel Akanji a făcut 2-0, după o centrare de la Dimarco. Cu această victorie, Inter se distanțează la 10 puncte în fruntea clasamentului, deși mâine AC Milan poate reduce diferența în meciul cu Parma.