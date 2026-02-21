Criză în vaccinarea copiilor. Județele care fug de imunizare. Ministrul Sănătății ia în considerare sancționarea cadrelor medicale care dezinformează

Ministrul Sănătății a atras atenția, într-un interviu la Digi24, asupra scăderii îngrijorătoare a vaccinării în rândul copiilor și a impactului dezinformării medicale. Alexandru Rogobete a subliniat că, deși nu susține obligativitatea vaccinării, consideră esențial ca părinții să ia decizii bazate pe informații corecte.

Datele publicate pe site-ul Ministerului Sănătății arată că în județe precum Hunedoara, Neamț, Arad și Satu Mare, rata vaccinării copiilor a scăzut semnificativ. Rogobete a descris situația drept „alarmantă”.

„Am tras un semnal de alarmă încă de vara trecută, când am văzut cifrele pe primul semestru și am realizat că trendul este descendent”, a spus ministrul.

Alexandru Rogobete a adăugat:

„Acesta este motivul pentru care am lansat o campanie de informare privind prevenția, în care vaccinarea ocupă un loc important.”

Dezinformarea medicală, un factor major

Alexandru Rogobete a criticat fenomenul tot mai răspândit al pseudo-evenimentelor și al mesajelor antivacciniste propagate online.

„Am văzut acele pseudoconferințe de la Brașov, unde se spunea că medicina se face cu apă, aer și energie. Dezinformarea poate fi combătută doar prin informare completă, corectă și constantă”, a afirmat ministrul.

Oficialul a subliniat că „vaccinurile despre care vorbim sunt folosite de 30–40 de ani și au salvat milioane de vieți.”

Ministrul a ridicat și problema responsabilității morale în cazul copiilor nevaccinați care mor din cauza unor boli ce pot fi prevenite, precum rujeola.

Rețelele sociale, teren fertil pentru manipulare

Ministrul a atras atenția asupra videoclipurilor și mesajelor răspândite de persoane fără pregătire medicală, inclusiv politicieni, care descurajează vaccinarea:

„Pe rețelele sociale circulă tot felul de videoclipuri cu pseudopoliticieni care își dau cu părerea despre vaccinare. Oamenii au dreptul să aleagă dacă se vaccinează sau nu. Dar trebuie să aleagă în cunoștință de cauză. Aceasta este responsabilitatea noastră”

Posibile sancțiuni pentru cadre medicale care răspândesc dezinformare

Întrebat despre responsabilitatea medicilor care postează mesaje antivacciniste, Rogobete a precizat că în Parlament există deja o inițiativă legislativă în acest sens, propusă de Comisia de Sănătate.

„Salut această inițiativă. Nu este normal ca persoane cu pregătire medicală să îndemne publicul să nu-și vaccineze copiii.”

Referindu-se la discuțiile despre scăderea vaccinării în Statele Unite, ministrul a explicat că acolo dezbaterea vizează alte tipuri de vaccinuri, multe dintre ele nefiind incluse în schema națională din România.

Rogobete a reiterat că nu susține vaccinarea obligatorie, însă consideră că statul are datoria de a asigura informarea corectă a populației.



