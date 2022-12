Pericol de moarte din cauza GPS-ului. Mașina unor bătrâni, înnămolită în pădure. Salvatorii au rămas blocați și ei VIDEO

O operațiune dramatică de căutare și salvare a unui cuplu de bătrâni care au rămas cu mașina împotmolită în noroi, pe un drum forestier din Scorțoasa, județul Buzău, a durat peste 17 ore.

Socrate Tudor, șeful „protecției civile” din Scorțoasa, Buzău, a relatat pe pagina sa de Facebook filmul întregii operațiuni care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. Potrivit acestuia, mai multe mașini de intervenție au avut probleme din cauza noroiului de pe drum.

„Ora 22:59. Sunt anunțat de ISU Buzău că doi bătrâni s-au rătăcit în pădure din cauza GPS-ului, sunt cu mașina, iar aceasta e suspendată. GPS-ul i-a dus pe un drum forestier și nu cunosc nici zona să dea detalii. Sunt din București și vor să ajungă în Golul Grabicina”, scrie Socrate Tudor la începutul relatării.

VIDEO AICI

Socrate Tudor și colegul său, Marian Ghioculeț, de la SVSU Scorțoasa, pornesc în misiunea de căutare cu mașina personală 4x4, în zona în care cei doi intuiesc că ar fi putut rămâne bătrânii cu mașina.

„Ora 00:45. Intuiția noastră a dat roade. Găsim urme de mașină la intrarea pe un drum forestier din Păcuri către Golul Grabicina, destinația lor, și după 2 km de mers pe un drum forestier greu accesibil, îi găsim opriți pe drum. Mașina a rămas suspendată în noroi. (...) Reușim să mutăm mașina în așa fel încât să pot trece cu mașina mea pe lângă ei”, povestește Socrate Tudor.

Cei doi salvatori, Socrate și Marian, anunță ISU Buzău ca i-au recuperat pe bătrâni și că urmează să iasă din pădure. Urmează însă un incident, cauzat tot de condițiile de drum extrem de grele.

„După un viraj strâns la dreapta, a urmat o porțiune de drum foarte îngust și cu înclinație foarte mare spre râpă. Mașina mea a alunecat cu partea din spate în râpă și am rămas suspendat pe cârligul de remorcare. Nimeni nu a fost rănit. Mașina nu a suferit daune. (...) După ce am încercat fără succes să scot mașina din râpă, am anunțat ISU că am rămas și noi blocați”, spune Socrate Tudor.

Imediat, Inspectoratul pentru Situații de Urgență trimite un ATV 8x8 șenilat în ajutorul salvatorilor și al bătrânilor preluați din autoturismul înțepenit în noroi.

La ora 3.40, șenilata de la ISU rămâne și ea împotmolită în noroi și nu mai poate înainta. Socrate Tudor sună un fost angajat al primăriei și prieten, Viorel Neagu, pentru a-l ruga să vină și el cu ATV-ul pentru a încerca să-i preia și să-i ducă pe rând la strada principală.

„Înaintăm cu greu prin pădure, noapte, noroi, zonă în care urșii și lupii își fac simțită prezența prin urmele pe care le-am văzut în noroi. Ajungem la șenilată și încercăm să o curățăm de noroi și să ne deplasam către drumul principal. (...) Șenilata se oprește! Ambreiajul centrifugal cedează și rămâne blocat tot în pădure. Încep să sun persoane care dețin tractoare sau taf-uri să ne recuperam mașinile”, spune salvatorul.

După ora 6 dimineața, Viorel Neagu sosește la intervenție și începe să transporte oamenii la mașina jandarmilor, veniți și ei între timp la misiunea de salvare.

Duminică, după ora 13.50, câțiva pasionați off-road care se întorceau dintr-o misiune umanitară își fac apariția în zonă și se oferă să ajute la recuperarea mașinii lui Socrate Tudor din râpă, dar și a autoturismului bătrânului rătăcit. Operațiunea se încheie după ora 15.30.