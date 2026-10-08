O tânără gravidă a ajuns la spital după ce a fost bătută de partener. Cei doi mai au împreună doi copii

O tânără de 19 ani, însărcinată, a fost bătută de partenerul ei, în vârstă de 23 de ani. Femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar medicii au constatat că, în urma agresiunii, sarcina a fost afectată. Bărbatul a fost ulterior arestat preventiv.

O tânără de 19 ani, însărcinată, a fost bătută de partenerul ei. Foto: Shutterstock

Cei doi au împreună doi copii, însă în urmă cu câteva zile, tânăra ar fi decis să pună capăt relației și s-a mutat la părinții ei, în localitatea Râmnicelu. Bărbatul nu ar fi acceptat despărțirea și ar fi mers după ea. Potrivit polițiștilor, agresiunea ar fi avut loc pe 4 octombrie.

Potrivit informațiilor din anchetă, cei doi s-au urcat în mașină și au plecat împreună pentru a discuta despre situația dintre ei. Pe drum, însă, între cei doi ar fi izbucnit un conflict, scrie presa locală.

La un moment dat, tânăra i-ar fi cerut bărbatului să oprească mașina și a coborât. Individul ar fi coborât după ea și ar fi lovit-o de mai multe ori.

După agresiune, femeia, în vârstă de 19 ani și însărcinată, a mers la poliție și a depus plângere împotriva bărbatului. Victima a fost ulterior evaluată medical, iar medicii au stabilit că agresiunea i-a afectat sarcina.

Polițiștii au emis pe numele tânărului un ordin de protecție provizoriu. Ulterior, acesta a fost reținut, iar instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru violență în familie.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.