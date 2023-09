Colacul de salvare al fermierilor români în fața valului de schimbări climatice. Este mai simplu decât ar părea

Culturile exotice iau amploare în România pe fondul schimbărilor climatice din ultima vreme. În timp ce seceta produce pagube uriașe în agricultura clasică, iar producția de porumb, de exemplu, este mult diminuată, există români care au pariat pe altfel de culturi, iar acum au recolte bogate.

Cu pasiune și multă muncă, buzoianul Valentin Badea a pus pe picioare în câțiva ani o livadă de smochini, unică în partea de sud-est a țării.

Valentin Badea a înființat livada de smochini în 2020, pe un teren de la ieșire din Buzău spre Brașov, iar anul acesta estimează o producție record, de peste zece tone. În această perioadă, fructele au început să se coacă.

„Anul ăsta, al treilea an de producție, am depășit zece tone. Mai am de adunat încă vreo șase, cred. Nu este un soi care face fructe foarte mari, greutatea medie fiind undeva până în 30 de grame. Sunt însă gustoase, foarte dulci, zemoase, însă, cel mai important, sunt sănătoase. Smochinii fiind iubitori de secetă, nu i-am udat sau stropit cu tratamente”, precizează proprietarul livezii de smochini.

Valentin Badea spune că nu folosește niciun fel de substanțe toxice în livadă și intenționează să obțină și certificare bio pentru plantație. Pentru a-și convinge clienții de calitatea fructelor este dispus să-și lase vizitatorii să mănânce pe săturate, fără niciun leu. Cei care ajung în livadă plătesc doar smochinele pe care le iau acasă. Clienții își pot culege singuri fructele.

„Am vândut cu 25 de lei kilogramul, iar clienții nu au comentat deloc, probabil comparând cu ce e în supermarketuri unde, după calculele mele, sunt undeva la 70 de lei kilogramul”, spune cultivatorul de smochine din Buzău.

Smochinul este o specie rezistentă la secetă și temperaturi ridicate și de aceea pare că se bucură de clima din ce în ce mai caldă din țara noastră. În timp ce proprietarul livezii de smochin din Buzău pare lipsit de griji, fermierii cu suprafețe mari de cereale au parte de pierderi uriașe. Lipsa precipitațiilor provoacă pagube în lanurile de porumb care nu beneficiază de irigații.

„Din cauza lipsei de apă, porumbul nu a putut să se dezvolte, pentru că au fost temperaturi mari. De la an la an e mai complicat. Fără o sursă de apă, fără irigații, nu se știe ce se va mai putea face pe viitor”, spune Sorin Mărunțiș, fermier din Buzău.

La grâu, fermierii din județul Buzău se plâng că au recoltat jumătate din cantitatea preconizată iar la porumb estimările sunt și mai sumbre. Canicula din această vară agresează plantele și le încetinește creșterea. Din ce în ce mai mulți cultivatori de cereale se gândesc foarte serios să le înlocuiască cu plante exotice, rezistente la capriciile vremii.