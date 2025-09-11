search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
Autorul unui omor comis acum 23 de ani, în Buzău, identificat. Este deja în închisoare pentru o altă crimă

Publicat:

După 23 de ani, autorul unui omor deosebit de grav comis în ianuarie 2002 în județul Buzău a fost identificat. Bărbatul se află deja în penitenciar, fiind condamnat pentru o crimă săvârșită câteva luni mai târziu, iar în timp ce executa pedeapsa a fost condamnat și pentru ultraj, după ce a atacat un gardian.

Un criminal, identificat după 23 de ani, era deja închis pentru o altă crimă FOTO: Pixabay
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus trimiterea în judecată a inculpatului M.G. (aflat în executarea unei pedepse privative de libertate dispuse în altă cauză), sub aspectul comiterii infracţiunii de omor deosebit de grav prev. de art.174, art.176 lit.d V.C.P. cu aplic. art.5 alin.1 C.P.”, au transmis joi procurorii, citați de News.ro.

Potrivit acestora, în noaptea de 23/24 ianuarie 2002, în jurul orei 22:00, M.G., însoțit de concubina sa de la acea vreme, a pătruns prin efracție în locuința unei persoane în vârstă de 81 de ani din comuna Smeeni, județul Buzău, dislocând ușa de la intrare printr-o lovitură cu umărul.

„În momentul în care a fost surprins de victimă, a acționat violent, lovind-o în mod repetat cu un topor în zona capului, umărului, toracelui și mâinii stângi, provocându-i numeroase leziuni traumatice, hemoragie meningo-cerebrală și dilacerație cerebrală, consecință a fracturii de boltă și bază craniană. Leziunile constatate aveau legătură directă și necondiționată cu decesul, așa cum rezultă din raportul medico-legal de necropsie nr.28/C/2002 emis de S.J.M.L. Buzău. Ulterior, a sustras mai multe bunuri ale victimei, pe care le-a depozitat într-o geantă de voiaj pe care o avea asupra lui”, au precizat procurorii.

Condamnat și pentru alte fapte

Inculpatul se află încarcerat, executând o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru alte infracțiuni de omor deosebit de grav și tâlhărie comise în septembrie 2002. Din această pedeapsă, mai are de executat aproximativ doi ani.

În timp ce era încarcerat, inculpatul nu a abandonat pornirile infracționale și a fost condamnat în anul 2011 pentru comiterea infracțiunii de ultraj asupra unui lucrător de penitenciar. Cauza figura din anul 2002 în evidența cauzelor cu autori necunoscuți, astfel că au fost efectuate cercetări complexe, audieri și reaudiere de martori, măsuri speciale de supraveghere și verificări în mai multe penitenciare din țară, fiind obținute probe care au condus la identificarea autorului și trimiterea acestuia în judecată”, se mai arată în comunicatul Parchetului.

Buzău

