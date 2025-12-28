Avertisment al Ministerului Mediului după incendiul la depozitul din Sectorul 6. Norul de fum se deplasează spre est-sud-estul Capitalei

Ministerul Mediului avertizează că norul de fum degajat în urma incendiului puternic izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile, din Sectorul 6 al Capitalei, se deplasează către est-sud-est.

Locuitorii din zonele aflate pe această direcție sunt sfătuiți să respecte mesajele RO-Alert transmise de autorități și să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită în aer liber.

Situația este monitorizată permanent prin rețeaua națională de monitorizare a calității aerului și prin structurile subordonate. Până în prezent, datele înregistrate de stațiile fixe din apropierea incendiului nu indică depășiri semnificative ale valorilor de particule în suspensie, potrivit Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Cauza producerii incendiului nu este cunoscută momentan.

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu aflați la fața locului au transmis că, în spatele depozitului, există un punct de stocare temporară a deșeurilor de biomasă aparținând societății SC URBAN SA. Pompierii coordonează intervenția și în această zonă, pentru a preveni extinderea focului.

Autoritățile de mediu mai precizează că un autolaborator mobil al Direcției Județene de Mediu București, din cadrul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, a fost amplasat într-o zonă rezidențială din apropierea depozitului, pe direcția de deplasare a norului de fum, pentru monitorizarea în timp real a calității aerului.

„La acest moment, datele înregistrate de staţiile fixe din proximitate nu indică depăşiri semnificative ale valorilor de particule în suspensie”, arată sursa citată.

Conform estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie, circulația aerului este predominantă din sector vest–nord-vest, cu rafale de vânt ce pot atinge 50–60 km/h, favorizând deplasarea norului de fum către est–sud-est.

După lichidarea incendiului și finalizarea intervenției, comisarii Gărzii Naționale de Mediu vor demara procedura de inspecție pentru a dispune măsurile legale care se impun.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va reveni cu informări oficiale pe măsură ce situația evoluează și sunt disponibile date suplimentare.