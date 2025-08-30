Bărbatul din Ilfov, suspectat că a ucis copilul concubinei sale, a fost reținut. El este acuzat de omor calificat

Bărbatul de 28 de ani, suspectat că ar fi omorât copilul concubinei sale, a fost reținut pentru 24 de ore. Individul, care se baricadase într-un apartament din Otopeni pentru a scăpa de polițiști, este acuzat de omor calificat.

Un bărbat de 28 de ani din județul Ilfov, bănuit că l-ar fi ucis pe fiul concubinei sale în vârstă de doar doi ani și opt luni, a fost reținut sâmbătă, 30 august, pentru 24 de ore și urmează să ajungă în fața judecătorilor în cursul zilei de sâmbătă, 30 august, fiind acuzat de omor calificat, potrivit Agerpres.

„La data de 30 august a.c., bărbatul de 28 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat, cercetările fiind continuate în competenţă exclusivă a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Ilfov.

Reprezentanții instituției au mai precizat că, în cursul zilei de sâmbătă, individul va fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți, cu propunere de arestare preventivă pentru omor calificat.

Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, când polițiștii au fost sesizați că un copil a fost găsit fără viață într-o locuință din Otopeni.

„La scurt timp s-au deplasat la faţa locului poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Otopeni care au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor găsit decedat de către mama sa în locuinţa comună din oraşul Otopeni. Cazul a fost preluat de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov-Compartimentul Morţi Suspecte, în cauză fiind deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, au explicat inițial oficialii IPJ Ilfov.

Pe parcursul investigațiilor au apărut indicii clare că nu este vorba despre o moarte accidentală, ci despre o crimă.

„În urma cercetărilor efectuate de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov, au rezultat indicii cu privire la posibilitatea săvârşirii infracţiunii de omor”, a mai transmis IPJ Ilfov.

Principalul suspect a fost identificat ca fiind concubinul mamei copilului.

Pentru a evita prinderea, bărbatul s-a baricadat într-un apartament din Otopeni. Acțiunea forțelor de ordine, sprijinite de negociatori din cadrul SIIAS – IGPR, a dus la capturarea acestuia vineri seară. El a fost reţinut preventiv pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de astăzi, 30 august, urmează ca magistraţii să dispună ce măsuri se vor lua în cazul lui.